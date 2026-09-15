Calcio, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: un posto in meno per l’Europa rispetto a Parigi

È già iniziata la rincorsa del calcio maschile verso i Giochi di Los Angeles 2028: grandi novità rispetto a Parigi 2024, con le squadre che scendono da 16 a 12 (sarà l’inverso per le donne, che vedranno salire il contingente da 12 a 16), con ogni Paese qualificato che potrà portare 18 elementi negli Stati Uniti.

Sono già due le squadre con il pass olimpico: gli Stati Uniti sono già qualificati in quanto Paese ospitante, ed assieme a loro sarà presente a Los Angeles anche il Messico, qualificatosi raggiungendo la finale, proprio contro gli USA, del Campionato Concacaf Under 20.

Proprio il Nord America risente della riduzione delle squadre da 16 a 12, con i pass a disposizione che passano da 2 a 1, così come pagano dazio anche Asia ed Africa, con i posti per ciascun continente che passano da 3 a 2, inoltre sparisce anche il posto assegnato tramite lo spareggio tra Asia ed Africa.

Per quanto concerne l’Europa, invece, l’UEFA continua ad avere 3 posti a disposizione, con la differenza rispetto a Parigi 2024 che riguarda la Francia, che rispetto all’ultima edizione dovrà guadagnarsi sul campo la qualificazione, mentre nell’ultima edizione aveva lo slot garantito come Paese ospitante (portando a 4 le europee presenti).

I 3 pass a disposizione dell’Europa verranno assegnati tramite il Campionato Europeo Under 21 che si disputerà dal 17 giugno al 4 luglio 2027 in Albania e Serbia: staccheranno il pass per le Olimpiadi le due finaliste e la vincitrice tra le due squadre sconfitte in semifinale, in un’inusuale finale per il 3° posto.