Calcio, i convocati dell’Italia U21 per le qualificazioni agli Europei: Baldini chiama quattro novità

L’Italia sta inseguendo la qualificazione agli Europei U21 che si disputeranno tra Albania e Serbia nell’estate del 2027. Mancano un paio di partite al termine del percorso di ammissione alla rassegna continentale, la nostra Nazionale occupa il secondo posto nel proprio girone a tre punti di distacco dalla capolista Polonia ed è attesa da un doppio impegno che sarà determinante per meritarsi la partecipazione all’evento più importante della prossima stagione (che tra l’altra metterà in palio anche i pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028).

Gli azzurri si raduneranno lunedì 21 settembre a Tirrenia e vi rimarranno per nove giorni, poi voleranno verso Yerevan per affrontare l’Armenia nella giornata di giovedì 1° ottobre (ore 18.30). Trasferta lunga ma non proibitiva contro il fanalino di coda, antipasto dello scontro diretto decisivo contro la Polonia, che andrà in scena lunedì 5 ottobre (ore 18.15) presso lo Stadio Adriatico di Pescara. Ricordiamo che la prima classificata e la miglior seconda dei nove gironi andranno direttamente agli Europei.

Il CT Silvio Baldini ha selezionato 25 calciatori per il lungo collegiale, tra su spiccano quattro novità assolute a livello di U21: Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani. Il fantasista del Como e il difensore del Borussia Dortmund hanno frequentato in passato le Nazionali Giovanili, mentre l’esterno della Roma e il centrocampista del Frosinone non venivano chiamati dal 2025. Da annotare l’assenza di Alessio Cacciamani, attaccante del Torino.

Tra le punte spiccano Francesco Camarda e Luca Koleosho, a centrocampo da annotare Cher Ndour, Niccolò Pissilli e Tommaso Berti, in difesa emergono Davide Bartesaghi, Niccolò Fortini e Pietro Comuzzo. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia U21.

CONVOCATI ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).