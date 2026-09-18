Calcio femminile, tutto pronto per Juventus-Roma: il primo “classico” è per la Serie A Women’s Cup

Da una parte una squadra pronta a riconfermarsi e a riprendere il titolo. Dall’altra una chiamata al riscatto dopo la finale persa lo scorso anno. Nel mezzo, un vero e proprio “classico” del calcio femminile italiano, destinato a diventare una costante anche in questa annata sportiva. Domani, sabato 19 settembre, si gioca Juventus-Roma, sfida valevole per la Finale della Serie A Women’s Cup 2026 in scena presso lo stadio Torquato Bresciani di Viareggio.

La Vecchia Signora si presenterà sul rettangolo verde toscano da Campionessa uscente. Dodici mesi fa, in occasione della prima edizione sperimentale della competizione, le bianconere si imposero per 3-2 al termine di una disputa spettacolare. Il successo consacrò subito le piemontesi che, da lì a poco, presero immediatamente il comando delle operazioni anche in Campionato, poi vinto senza patemi.

Per la Roma invece la partita rappresenta un modo per iniziare con il piede giusto la nuova stagione dopo un 2025-2026 difficile, in cui è mancata fondamentalmente la continuità tra i vari tornei. Le giallorosse, tra l’altro, sono reduci dall’ampia vittoria in semifinale contro il Sassuolo, regolato con il maxi punteggio di 7-1.

Più difficile, invece, il vìs-a-vìs della Juve che ha dovuto sudare il pass per questo ultimo atto eliminando una squadra di status come l’Inter, superandola di misura per 1-0. Ma è inutile nascondersi: a prescindere dal risultato finale e dall’esito di questa prima Coppa stagionale, quello tra i due team sarà solo il primo di una lunga, per non dire lunghissima, serie di derby. Chi si prende questo primo round? Lo scopriremo domani.