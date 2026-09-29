Calcio femminile, Soncin chiama 28 giocatrici per i playoff mondiali contro la Bielorussia

Si avverte nuovamente il profumo delle sfide che contano. Il secondo posto conquistato alle spalle della Danimarca nel girone di qualificazione ha garantito all’Italia l’accesso ai play off per ottenere il pass per i Mondiali del prossimo anno, competizione che si disputerà in Brasile.

L’attesa è finalmente terminata e adesso arriva il momento in cui tornare in campo e iniziare il percorso che, nell’auspicio di un intero ambiente, deve portare a conquistare il traguardo tanto agognato, imprimere il sigillo sul pass per il Sud America.

A quattro mesi di distanza dall’ultimo impegno, l’Italia allenata da Andrea Soncin torna in campo per il primo turno dei playoff mondiali per la qualificazione a Brasile 2027. La rappresentativa tricolore sfiderà infatti la Bielorussia in un doppio confronto il cui match di andata si disputerà venerdì 9 ottobre (18.15 italiane) allo stadio ‘Petriashvili’ di Tbilisi, mentre il ritorno è in programma martedì 13 (18.15) all’Artemio Franchi di Firenze.

Chi passerà il turno sfiderà poi, a inizio dicembre, la vincente tra Finlandia e Serbia. Il CT Soncin, per l’occasione, ha convocato ventotto atlete che si raduneranno da domenica a Coverciano. Rientrano in gruppo Martina Rosucci e Annamaria Serturini, mentre si rivedono anche Astrid Gilardi ed Elisa Polli.

CONVOCATE ITALIA PLAYOFF MONDIALI

Portieri: Baldi (Roma), Durante (Como 1907), Gilardi (Como Women), Giuliani (Stoccarda)

Difensori: Bartoli (Inter), Bergamaschi (Roma), Boattin (Houston Dash), D’Aurica (Juve), Di Guglielmo (Washington Spirit), Lenzini (Juve), Oliviero (Roma), Rosucci (Juventus), Salvai (Juve), Soffia (Milan)

Centrocampiste: Caruso (Real Madrid), Dragoni (Chelsea), Giugliano (Roma), Greggi (Roma), Schatzer (Juve), Serturini (Juventus), Severini (Fiorentina)

Attaccanti: Bonansea (San Diego Wave), Cambiaghi (Inter), Cantore (Washington Spirit), Girelli (Bay FC), Glionna (Inter), Piemonte (Roma), Polli (Inter)