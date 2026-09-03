Calcio femminile, serata storica per l’Italia: Inter e Juventus qualificate nella League Phase di Champions League

Una notte destinata a entrare nella storia del calcio femminile italiano. La Serie A conquista un traguardo senza precedenti e porta tre squadre nella League Phase di Champions League. Alla Roma, già qualificata di diritto dopo lo scudetto conquistato nella scorsa stagione, si aggiungono Juventus e Inter, protagoniste di due percorsi diversi ma accomunati dallo stesso risultato.

Per la Juve il passaggio del turno era ampiamente indirizzato dopo il netto 3-0 ottenuto in Austria. A Biella, contro il St. Pölten, le bianconere hanno gestito il vantaggio dell’andata chiudendo la sfida sull’1-1. A firmare il gol della Juventus è stata la portoghese Tatiana Pinto, prima del pareggio austriaco che non ha comunque messo in discussione una qualificazione mai realmente in pericolo.

Il risultato più significativo, però, arriva da parte della Beneamata. Le nerazzurre hanno scritto una pagina inedita della propria storia europea eliminando il Wolfsburg, una delle realtà più prestigiose del calcio femminile continentale. Dopo il 2-0 incassato in Germania nella gara d’andata, la squadra di David Sassarini era chiamata a una rimonta difficilissima. E l’ha sfiorata prima di completarla nel modo più spettacolare possibile.

Elisa Bartoli ed Elisa Polli hanno riportato l’Inter sul 2-0 nei novanta minuti regolamentari, pareggiando il risultato complessivo e trascinando la sfida ai supplementari. Quando tutto sembrava ormai deciso, però, il Wolfsburg ha trovato al 111’ la rete di Arasniewicz, un gol che avrebbe mandato le tedesche avanti. L’Inter, invece, ha continuato a crederci.

Al 121’, praticamente allo scadere, Milinkovic ha trovato il guizzo decisivo con un destro dall’interno dell’area, riportando le nerazzurre in parità e mandando la qualificazione ai calci di rigore. Dagli undici metri l’Inter non ha sbagliato nulla. La parata di Runarsdottir sul tiro di Alber ha fatto la differenza, prima che Ivana Andres realizzasse il penalty decisivo e desse il via alla festa nerazzurra.

Avere tre rappresentanti tra le migliori squadre d’Europa conferma la crescita del campionato nazionale e amplia ulteriormente la presenza del calcio italiano sulla scena internazionale.

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo appuntamento. Domani alle ore 12 è previsto il sorteggio della League Phase, con Roma, Juventus e Inter che conosceranno il proprio percorso europeo. Le prime partite sono in calendario tra il 22 e il 23 settembre.