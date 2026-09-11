Calcio femminile, semifinali da brividi in Serie A Women’s Cup per un posto a Viareggio

Il momento della verità è arrivato. Dopo la fase a gironi, la Serie A Women’s Cup cambia passo e si prepara a vivere un weekend decisivo. Sabato 12 e domenica 13 settembre saranno Juventus-Inter e Sassuolo-Roma a stabilire le due squadre che si contenderanno il trofeo nell’atto conclusivo della competizione.

Gli accoppiamenti, sorteggiati dalla presidente della Divisione Serie A Femminile Federica Cappelletti negli studi di Sky, hanno prodotto due semifinali dal peso specifico elevatissimo. La formula della gara unica elimina qualsiasi margine per rimediare agli errori: chi vince va in finale, chi perde saluta il torneo.

E se da una parte c’è la Juve, detentrice della prima storica edizione della Women’s Cup, dall’altra ci sono tre squadre pronte a contenderle il titolo. Inter e Roma hanno ambizioni dichiarate, mentre il Sassuolo può giocarsi davanti al proprio pubblico una semifinale conquistata da protagonista.

Si parte sabato sera. Alle 20.30, allo Stadio A. La Marmora di Biella, Vecchia Signora e Beneamata si troveranno una di fronte all’altra per il primo biglietto destinato all’atto conclusivo.

La Juventus arriva all’appuntamento con il peso della favorita e con quello, ancora più significativo, della campionessa in carica. Le bianconere hanno chiuso il proprio percorso nel girone con una vittoria di misura sul Milan: 1-0, deciso dalla rete di Capeta. Un successo senza fronzoli, sufficiente però a staccare il pass per le semifinali e a confermare la solidità della squadra nei momenti decisivi.

Il palcoscenico di Biella offre inoltre alle bianconere un elemento in più da sfruttare, anche se una semifinale in gara secca può facilmente ridisegnare i rapporti di forza. Perché l’Inter arriva all’appuntamento con una certezza importante: sa reagire.

Le nerazzurre hanno conquistato la semifinale ribaltando la Lazio. Sotto nel punteggio, l’Inter ha cambiato volto e chiuso la partita sul 3-1 grazie alle reti di Dotti su rigore, Tomasevic e Rafino. Una rimonta che ha restituito fiducia e che prepara il terreno a un derby d’Italia nel quale intensità, episodi e gestione della pressione potrebbero fare la differenza.

Domenica alle 12 toccherà invece a Sassuolo e Roma. Lo Stadio Enzo Ricci sarà il teatro della seconda semifinale, una sfida che porta con sé un precedente ancora fresco e difficile da ignorare.

Le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi, nel Gruppo B. A imporsi fu il Sassuolo, capace di espugnare il Tre Fontane e sorprendere la Roma. Un successo per 2-0 che ha lasciato il segno sul percorso della competizione e che ora offre alle neroverdi un’importante dose di fiducia in vista della rivincita.

Il Sassuolo, del resto, ha chiuso il girone al primo posto e potrà contare sul fattore campo. La squadra di Colantuono arriva così alla semifinale con la possibilità di giocarsi davanti al proprio pubblico una partita che potrebbe proiettarla per la prima volta all’atto conclusivo della competizione.

Dall’altra parte, però, ci sarà una Roma con un conto aperto. Le giallorosse hanno ottenuto la qualificazione come migliore seconda e ora sono chiamate a cancellare il precedente negativo. Il valore dell’organico e l’esperienza della squadra impongono alla Roma di affrontare la partita con l’ambizione di ribaltare le gerarchie emerse nel primo confronto. Poi, sabato 19 settembre, sarà tempo di finale allo Stadio dei Pini di Viareggio.