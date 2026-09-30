Calcio femminile, Roma travolta dal Barcellona in Champions League: sconfitta pesantissima per le giallorosse

Una lezione di calcio. Niente da fare per la Roma, impegnata nel secondo incontro della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse sfidavano allo Stadio Tre Fontane le campionesse in carica del Barcellona. Il confronto era ad altissimo coefficiente di difficoltà.

Purtroppo le capitoline, il rettangolo verde ha confermato il netto disavanzo tra le due formazioni e per il Barça è stata un’autentica goleada. Nel primo tempo il passivo era di 0-2, frutto delle reti della norvegese Caroline Graham al 19′ e dell’autogol della nigeriana Shukurat Oladipo al 39′.

Nella ripresa le ospiti hanno letteralmente digato. Sono arrivate, infatti, le marcature della spagnola Claudia Pina al 53′ e al 75, sempre di Graham al 60′ e della polacca Ewa Pajor all’85’. Un risultato mortificante per le capitoline, che dovranno assolutamente dimenticare questo match.

PRIMO TEMPO – Piovani sceglie Baldi; Bergamaschi, Antoine, Oladipo, Oliviero; Greggi, Rieke, Giugliano; Thogersen, Pellegrino Cimò, Piemonte. Nel Barcellona spazio a Cata Coll; Schertenleib, Irene Paredes, Martina, Brugts; Serrajordi, Patri Guijarro, Claudia Pina; Graham Hansen, Pajor, Kerolin. Allenatore: Pere Romeu.

Il Barcellona parte subito forte, mentre la Roma prova a rispondere con intensità. Al 3’ le giallorosse costruiscono una buona azione sulla sinistra con Bergamaschi e Thogersen, ma le ospiti recuperano rapidamente il possesso e iniziano a imporre il proprio ritmo.

Al 6’ Thogersen recupera palla e lancia Bergamaschi, ma il VAR corregge la decisione dell’arbitro e assegna la rimessa al Barcellona. Le blaugrana continuano a premere e al 7’ Pajor viene servita in profondità da Graham Hansen: Baldi esce e blocca. La pressione catalana aumenta e al 19’ arriva il vantaggio. Graham Hansen riceve sulla destra, si accentra e con il destro trova l’angolino basso alla sinistra di Baldi.

La Roma fatica a uscire dalla propria metà campo e il portiere giallorosso deve intervenire ancora al 27’, respingendo una conclusione di Hansen. Le capitoline provano comunque a reagire: al 28’ Thogersen sfonda sulla fascia e costringe Cata Coll all’intervento.

Il Barcellona, però, torna rapidamente a controllare la partita. Baldi è protagonista al 32’ su Schertenlieb e al 34’ su Pajor, mentre al 39’ arriva il raddoppio. Pina combina con Hansen e, dopo una deviazione di Oladipo, il pallone finisce alle spalle di Baldi.

La Roma cerca di limitare i danni prima dell’intervallo. Giugliano conquista un corner al 41’, ma nel recupero è ancora Baldi a salvare le giallorosse. Al 45’+1 Bergamaschi respinge sulla linea una conclusione di Pina.

SECONDO TEMPO – Il copione non cambia dopo l’intervallo. Il Barcellona continua a gestire il pallone con grande rapidità e al 47’ Hansen sfiora il palo con una conclusione dalla distanza.

Al 53’ arriva il tris: Pina riceve libera in area, si porta il pallone sul sinistro e incrocia con precisione alle spalle di Baldi. La Roma prova a reagire, ma le blaugrana recuperano immediatamente il possesso ogni volta che lo perdono. Al 55’ Baldi si supera ancora, questa volta su un tentativo dalla distanza di Patri Guijarro. Piovani prova a cambiare l’inerzia del match e al 60’ inserisce Corelli, Ottey e Doms per Piemonte, Bergamaschi e Giugliano.

Il Barcellona, però, non rallenta e trova il quarto gol al 60’. Graham Hansen riceve in verticale, si accentra e con il sinistro firma la sua doppietta. La Roma tenta almeno di rendere meno pesante il passivo. Corelli lotta contro la difesa catalana e al 72’ ha una buona occasione davanti a Cata Coll, senza però riuscire a concludere.

Al 75’ Pina firma a sua volta la doppietta: la sua conclusione dalla distanza viene deviata da Oladipo e scavalca Baldi prima di infilarsi sotto la traversa. Il Barça continua a giocare con grande intensità e all’85’ trova anche il sesto gol. Dopo una lunga combinazione di passaggi rapidi, Pajor riceve in area e insacca.

Nel finale Baldi evita il settimo gol con un altro intervento decisivo all’89’. Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio: il Barcellona espugna il Tre Fontane con un netto 6-0, al termine di una gara dominata per possesso, ritmo e occasioni.