Calcio femminile, Roma attesa dalla corazzata Barcellona in Champions League

Non è una partita come le altre, e il contesto lo rende evidente. Al Tre Fontane la Roma si prepara ad affrontare il Barcellona, campione d’Europa in carica e tra le squadre più dominanti del panorama internazionale. La sfida, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League di calcio femminile, andrà in scena domani alle 18:45, mettendo le giallorosse di fronte a uno degli ostacoli più impegnativi dell’intero percorso europeo.

L’esordio della formazione di Gianpiero Piovani ha lasciato sensazioni contrastanti. In Belgio, contro l’OH Leuven, la Roma ha raccolto soltanto un punto al termine di uno 0-0 che, per quanto utile a muovere la classifica, avrebbe potuto trasformarsi in una vittoria. Il rimpianto più grande è arrivato al 94’, quando Marta Pandini ha fallito il calcio di rigore che avrebbe potuto decidere l’incontro: la sua conclusione ha colpito il palo, negando alle giallorosse un successo che sembrava ormai a portata di mano.

Ora, però, il livello della difficoltà si alza drasticamente. Il Barça di Pere Romeu ha inaugurato la propria campagna europea con un successo roboante per 5-2 contro il Paris, mostrando immediatamente la qualità e la profondità del proprio reparto offensivo. Ewa Pajor e Caroline Graham Hansen hanno firmato una doppietta a testa, mentre Kerolin ha completato il tabellino, confermando la straordinaria capacità delle catalane di trasformare il controllo del gioco in occasioni e gol.

La compagine giallorossa dovrà quindi trovare un equilibrio particolarmente delicato: resistere alla pressione del Barcellona senza rinunciare alla possibilità di colpire negli spazi. Piovani dovrebbe puntare su un blocco compatto, aggressivo nella fase di non possesso e pronto a interrompere il palleggio avversario prima che possa diventare asfissiante.

In questo scenario, il lavoro del centrocampo sarà determinante, con Giada Greggi chiamata a garantire equilibrio e intensità nel tentativo di limitare la qualità delle giocatrici blaugrana. Allo stesso tempo, le transizioni offensive potrebbero rappresentare l’arma principale delle padrone di casa, soprattutto attraverso la velocità e la capacità di attaccare la profondità.

Dall’altra parte, il Barcellona cercherà presumibilmente di imporre il proprio copione: possesso prolungato, pressione immediata dopo la perdita del pallone e occupazione costante della metà campo romanista. L’assenza di Salma Paralluelo priva Romeu di una delle proprie soluzioni offensive, ma la rosa catalana conserva un’enorme quantità di talento. Aitana Bonmatí rappresenta il fulcro tecnico della squadra, mentre Alexia Putellas, tornata a ricoprire un ruolo centrale nel progetto, aggiunge esperienza e qualità nella gestione dei momenti decisivi.

Anche la storia recente degli scontri diretti non offre particolari appigli alla Roma. Nei tre precedenti europei disputati finora, il Barcellona ha sempre conquistato la vittoria. L’ultimo confronto al Tre Fontane, nella scorsa edizione della competizione, si è concluso con un netto 4-0 in favore delle catalane. Un dato che fotografa il divario emerso negli ultimi incroci, ma che allo stesso tempo consegna alla Roma una motivazione ulteriore per provare a cambiare il copione.

Per le capitoline sarà soprattutto un test di personalità e organizzazione. Contro un avversario abituato a comandare ritmo e territorio, serviranno attenzione senza palla, efficacia nelle poche occasioni disponibili e la capacità di mantenere lucidità anche nei momenti di maggiore pressione. Il Tre Fontane è pronto a fare da cornice a una serata europea di alto livello: la Roma parte davanti alla sfida più complessa del suo girone, consapevole delle difficoltà ma anche dell’opportunità di misurarsi con il vertice assoluto del calcio femminile.