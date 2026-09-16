Calcio femminile, rigori benedetti! L’Italia supera la Cina e avanza ai quarti dei Mondiali U20!

L’Italia si complica la vita, fatica più del previsto ma alla fine batte la Cina ai rigori e vola ai quarti di finale dei Campionati Mondiali Under 20 di calcio femminile 2026. Le azzurrine, guidate dal CT Nicola Matteucci, si sono imposte alla Sosnowiec Arena (in Polonia) dopo aver superato per la prima volta nella storia la fase a gironi della rassegna iridata di categoria e adesso sfideranno la Corea del Sud il 19 settembre con in palio l’accesso alle semifinali.

Avvio di partita piuttosto equilibrato e a ritmi bassi, ma dopo le prime fasi di studio è l’Italia a salire di colpi cominciando a creare diverse occasioni e sbloccando la sfida al 34′ con il gol di Karen Appiah. Si va all’intervallo senza ulteriori sussulti con le azzurrine in vantaggio per 1-0. Nella ripresa la Cina prova ad alzare il suo baricentro per mettere in difficoltà la fase difensiva italiana, senza procurarsi delle grandi palle gol fino al fortunoso episodio del 73′, quando Elena Belli si rende protagonista di un grave errore facendo autogol nel tentativo di bloccare il pallone su un cross alto e abbastanza innocuo delle asiatiche.

L’Italia cerca di reagire, ma il match resta in equilibrio sull’1-1 rendendo necessari i tempi supplementari. L’equilibrio non si spezza neanche nell’overtime, con le due compagini ormai molto stanche che non vogliono prendersi dei rischi eccessivi per paura di compromettere la possibile qualificazione. L’Italia dà la sensazione di credere fino in fondo al colpaccio, ma non riesce a generare delle chance pulite negli ultimi 16 metri e deve giocarsi tutto ai rigori.

La serie procede senza errori dal dischetto fino al decimo rigore (per l’Italia segnano Cherubini, Ventriglia, Zamboni, Bressan e Langella), con Li Chenyu che subisce la pressione di non poter sbagliare sul 5-4 e manca la porta regalando alle azzurre il passaggio del turno.