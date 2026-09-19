Calcio femminile, prosegue il sogno dell’Italia U20 ai Mondiali! Tris alla Corea del Sud, ora una big in semifinale

L’Italia ha sconfitto la Corea del Sud con un perentorio 3-1 e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali U20 di calcio femminile. Le azzurre stanno illuminando la scena in Polonia, dove per la prima volta nella storia si era staccato il pass per la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata di categoria. La nostra Nazionale, che nel gruppo D aveva battuto la grande scuola statunitense e la Nuova Zelanda, pareggiando poi l’ultimo incontro con il Giappone, ha giustiziato la Cina agli ottavi ai calci di rigore e oggi le sudcoreane, capaci di eliminare l’Argentina.

Le ragazze del CT Nicola Matteucci sono ora entrate in zona medaglia e torneranno in campo mercoledì 23 settembre per affrontare la vincente del confronto tra il Brasile e la Spagna: all’orizzonte un incrocio contro una grande big del panorama internazionale, per meritarsi l’approdo all’atto conclusivo da disputare contro chi avrà la meglio nella parte bassa del tabellone dove si giocheranno Canada-Corea del Nord e Nigeria-Colombia.

Le azzurre sono passata in vantaggio all’Arena Sosnowiec grazie al colpo di testa di Appiah su invito di Pellegrino al 16′, ma al 43′ le avversarie hanno pareggiato con Lee Hae-Un dopo un errore di Belli e una mischia. Nel secondo tempo l’Italia ha dettato legge: è tornata in vantaggio al 48′ con un bel tiro al volo di piatto di Appiah su cross di Fadda e, un quarto d’ora dopo la doppietta di una delle migliori in campo, ci ha pensato Fadda a chiudere i conti con una rasoiata dalla distanza che si è infilato nell’angolino basso.