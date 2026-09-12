Calcio femminile, l’Italia pareggia con il Giappone ai Mondiali U20 e vince il girone. Ora gli ottavi

L’Italia ha pareggiato con il Giappone per 1-1 nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali U20, andata in scena allo Stadion LKS di Lodz (Polonia). La nostra Nazionale è passata in vantaggio al 59′ grazie al rigore trasformato da Paola Fadda, le azzurre hanno provato a spingere per blindare il risultato, ma all’ottantesimo minuto sono state sorprese dalla stoccata di Tago, brava a concretizzare un invito di Shinjo.

Dopo aver battuto la corazzata USA (2-1) e aver regolato la Nuova Zelanda per 3-0, le ragazze di coach Nicola Matteucci hanno chiuso il proprio cammino nel gruppo D con un pareggio che ha assicurato il primo posto in classifica con 7 punti, davanti al Giappone (5) e agli USA (4), che oggi hanno travolto la Nuova Zelanda con un roboante 9-0 (le oceaniche hanno concluso senza punti all’attivo).

L’Italia si è così qualificata agli ottavi di finale e ora dovrà aspettare la conclusione degli altri raggruppamenti per conoscere l’identità della prossima avversaria (sarà una terza classificata) e la composizione dell’intero tabellone: il rischio è di un quarto contro l’Argentina e di una potenziale semifinale contro il Brasile.