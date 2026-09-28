Calcio femminile, le migliori italiane della prima giornata di Serie A: Giugliano impeccabile, iconica Guerzoni

La prima giornata valida per la Serie A 2026-2027 di calcio femminile è finalmente passata agli archivi. Si è trattato di un primo turno che ha visto marchiato a fuoco le big Roma, Juventus e Inter, tutte vincitrici rispettivamente contro Sassuolo, Napoli e Fiorentina. Ma non sono mancate anche le sorprese, vedi la grande vittoria della debuttante Como 1907 contro il Milan. Ma quali sono state migliori giocatrici italiane che si sono distinte nel corso delle dieci partite? Scopriamolo insieme.

MIGLIORI ITALIANE SERIE A CALCIO FEMMINILE 2026-2027 (PRIMA GIORNATA)

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Impossibile non cominciare dalla prestazione maiuscola della giallorossa, autrice di una doppietta di grande carattere. Sempre attenta, sempre in controllo, sempre in campo con grande personalità. Ma non è una novità.

MARTINA PIEMONTE (ROMA) – Vede sempre l’area, vede sempre la porta. In un modo o nell’altro, fa sempre goal. Niente male per una giocatrice d’attacco che si sta subito facendo sentire in una nuova squadra, in attesa di una Champions da vivere da protagonista.

GIULIA GUERZONI (SASSUOLO) – Ci sono reti che rimangono nella storia di un club e che lasciano meravigliati anche i tifosi di altre squadre, vedi in campo maschile la rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus o la rete di Di Natale da posizione impossibile contro il Catania. Ecco, il calcio femminile ha appena incassato una rete da cineteca che rimarrà nella storia, ed è proprio il favoloso goal direttamente dalla bandierina firmato dalla calciatrice neroverde. In una sola parola: iconica.

FEDERICA D’AURIA (JUVENTUS) – Prova discreta per l’azzurra, particolarmente brava ad entrare a partita in corso tenendo botta in uno dei momenti più difficili di tutto il match.