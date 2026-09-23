Calcio
Calcio femminile: la Roma spreca un rigore in pieno recupero. Pari con il Leuven in Champions League
Comincia con un pareggio il cammino della Roma nella Champions League 2026-2027 di calcio femminile. In occasione della prima partita valida per la fase a girone unico, le Campionesse d’Italia non sono andate oltre lo 0-0 in casa del Leuven, rendendosi artefici di un testa a testa condotto con grande personalità, ma dove è mancato il gol.
Le capitoline cominciano il match con il piede giusto, dominando a lunghi tratti la prima frazione di gioco non riuscendo tuttavia a trovare il guizzo per passare in vantaggio. Ci andranno vicinissime al minuto ventiquattro, quando Manuela Giugliano serve un assist al bacio a Van Dooren che, davanti alla porta, sfodera un tiro di punta sul primo palo che non trova fortuna, andando fuori con piccola deviazione del palo esterno.
Un tipo di andamento che si palesa anche nella ripresa, con le giallorosse che costruiscono senza però capitalizzare. Un gioco che porta anche brutti scherzi: al 78′ infatti Baldi è costretta letteralmente ad un doppio miracolo dopo aver commesso una sbavatura in ripiegamento concedendo così il tentativo prima a Conijnenberg e, successivamente, a Lafaix, il cui tiro viene respinto con il piede proprio dall’estremo difensore.
Malgrado il buon ingresso di Martina Piemonte, la Roma fatica a trovare la via del gol. E quando tutto sembrava destinato ad un pareggio a reti bianche, ecco che arriva la clamorosa occasione per la formazione allenata da Gianpiero Piovani: a seguito di un controllo VAR, il direttore di gara assegna infatti un calcio di rigore per un un controllo irregolare di mano da parte di Everaerts.
In pieno recupero, con la tensione alle stelle, Pandini spiazza il portiere ma non trova la porta, colpendo in pieno il palo. Sarà di fatto l’ultimo vero guizzo della disputa. Le capitoline salutano quindi Leuven con un solo punto, in attesa della sfida extralusso contro il proibitivo Barcellona, prevista il prossimo 30 settembre.