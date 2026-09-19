Calcio femminile, la Juventus conquista la Serie A Women’s Cup, rimonta folle e rigori d’autorità per le bianconere

La Juventus ha conquistato per la seconda volta nella sua storia la Serie A Women’s Cup 2026, competizione di calcio femminile che apre ufficialmente la stagione. Un successo importante, maturato dopo aver battuto in Finale la Roma con il risultato di 4-2 ai calci di rigore, dopo una rimonta folle.

Dopo venti minuti di assestamento, le Campionesse d’Italia sbloccano infatti la situazione al ventisettesimo giro di orologio grazie al sigillo di Van Doorem, abile ad insaccare in rete l’intuizione fornita da Bergamaschi. La Juve incassa il colpo, faticando a creare situazioni in avanti.

Nella ripresa le capitoline amministrano il vantaggio con un buon palleggio, stando attente a prendersi meno rischi possibile. Un atteggiamento che paga: al 55′ infatti arriva il raddoppio, maturato grazie al calcio d’angolo battuto da Giugliano a cui è seguito il colpo da biliardo di Antoine.

Ma la Juve non ci sta e, dopo appena tre minuti riapre la partita con il tap-in vincente di Redondo, lesta nell’approfittare dell’uscita sporca di Soggiu. La Vecchia Signore spinge e, all’ultimo istante utile, mette a referto il gol che ripristina incredibilmente gli equilibri con la zampata sempre di Redondo su calcio di rigore.

Colpendo un palo nel primo tempo supplementare, le bianconere dimostrano di avere più smalto, senza però ribaltare la situazione fino alla lotteria dei rigori, dove avranno la meglio per 4-2.