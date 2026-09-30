Calcio femminile, tris in trasferta della Juventus in Champions League: la Vecchia Signora sbanca a Göteborg

Arriva la prima vittoria per la Juventus nella Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Dopo la sconfitta interna contro lo Sporting Lisbona la Vecchia Signora ha espugnato il campo di Hacken, imponendosi con un rotondissimo 0-3 e ottenendo in questo modo i primi tre punti del girone unico.

Tuttavia, non si è trattato di un un successo agevole per le bianconere, scese in campo con un atteggiamento tutt’altro che positivo nella prima ripresa dove, tolti i primi minuti, hanno dovuto subire l’iniziativa delle svedesi, andate vicine al vantaggio in più occasioni. La situazione cambia al sessantesimo minuto di orologio grazie a Sarriegi, bravissima a saltare un’avversaria dentro l’area di rigore servendo all’indietro Tatiana Pinto, quest’ultima autrice di un destro a porta vuota che vale lo 0-1.

Grazie alla rete, le ragazze allenate da Mister Guerrero prendono coraggio colpendo cinque minuti dopo un legno con Redondo. Il raddoppio, nell’aria, arriva al 77’ per merito di Schatzer, chirurgica nel mettere in mezzo su punizione la sfera nel secondo palo permettendo l’incornata di Godo.

Sulle ali dell’entusiasmo, a due minuti dalla fine del tempo regolamentare la già citata Redondo si mette in proprio, riparte avanzando ad ampie falcate lungo la porta, si mette a tu per tu con Karlsson e mette a referto il colpo del K.O. Finisce 0-3, ma il primo tempo dovrà comunque fare riflettere le piemontesi, soprattutto in vista della prossima sfida, dove si presenteranno al cospetto dell’Austria Vienna, squadra che ha fatto vedere buone cose contro il Chelsea e che domani sfiderà l’Inter.