Calcio femminile: la Juve non sbaglia nella prima di Serie A. Poker al debutto per il Como 1907

La Juventus non stacca alla prima. Seppur in rimonta, la Vecchia Signora ha battuto per 3-1 il Napoli tra le mura amiche in occasione della partita inaugurale della Serie A 2026-2027 di calcio femminile, massimo Campionato apertosi proprio quest’oggi.

Inizio in salita appunto per le bianconere, costrette a rincorrere a partire dal minuto numero sedici, momento in cui il tap-in di Emilie Mece sbatte prima contro la traversa per poi arrivare al di là della linea. Ma la reazione delle vincitrici della Serie A Women’s Cup non tarda ad arrivare. Al 21’ infatti un bellissimo filtrante di Carvonell sulla sinistra trova Redondo che, a due passi, non sbaglia, ripristinando gli equilibri.

L’altra scossa arriva invece al 54’: da dentro l’area Sarriegi si gira e passa indietro per Godo, abile a sfoderare il destro che non lascia scampo al portiere partenopeo per un vantaggio meritato, sfiorato poco tempo prima con un palo di Carbonell. La pratica sarà chiusa ufficialmente al 90’ con un grande guizzo di Chiba, davvero chirurgica nel tirare in porta da una posizione molto defilata e quasi laterale al palo di destra.

Debutto con poker poi per il Como 1907, uscita vittoriosa per 4-1 davanti al pubblico di casa sconfiggendo un Milan che ha offerto una prestazione altalenante. Partenza oltremodo roboante per la squadra neopromossa, passata velocemente in vantaggio al 12’ grazie al sigillo di Emile Haavi, servita benissimo davanti alla porta, preludio di un vero e proprio prodigio arrivato con il raddoppio del 25’: un tiro a volo dal limite che lascia letteralmente ferma una incolpevole Esevez.

Il diavolo con oculata pazienza inizia a macinare gioco nella ripresa, accorciando le distanze al 68′ con Grimshaw dopo un insediamento partito dalla lunga distanza realizzato da Renzotti. Sulle ali dell’entusiasmo, le rossonere danno via ad un vero e proprio assalto che, però, sarà spento in pieno recupero, quando su contropiede un pallonetto di Wiankowska (innescata da Conc) vale il 3-1 Pochi istanti dopo il Milan, in bambola, sbaglia un passaggio facilissimo dalle retrovie, regalando così la sfera all’esperta Wullaert, impeccabile e fredda davanti alla porta. Da segnalare inoltre il pareggio a reti bianche tra Lazio e Parma avvenuto nel pomeriggio.

SERIE A CALCIO FEMMINILE 2026-2027: I RISULTATI DI OGGI (SABATO 26 SETTEMBRE, PRIMA GIORNATA)

Juventus-Napoli 3-1

Lazio-Parma 0-0

Com 1907-Milan 4-1