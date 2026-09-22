Calcio femminile, Juventus battuta al debutto in casa dal Benfica in Champions League

Si apre con una deludente sconfitta interna contro il Benfica l’avventura della Juventus nella regular season della UEFA Champions League di calcio femminile 2026-2027. Le bianconere hanno perso per 2-1 il confronto diretto all’Allianz Stadium di Torino con le campionesse portoghesi in carica in occasione della prima giornata della League Phase della massima competizione continentale dopo aver superato lo scoglio dei preliminari.

Avvio di partita positivo per la Juventus, che si procura un paio di occasioni con Serturini e Alba Redondo senza riuscire però a trovare il gol del vantaggio e venendo punita quasi allo scadere del primo tempo da un calcio di rigore causato dal fallo di Rosucci (segnalato dal VAR) e trasformato da Marit Bratberg. Si va all’intervallo quindi sull’1-0 in favore del Benfica.

La compagine lusitana resiste alla prima ondata bianconera nella ripresa e raddoppia al 61′ sempre con Bratberg da calcio di punizione, chiudendo virtualmente l’incontro. Non basta infatti la reazione delle pluricampionesse d’Italia, che accorciano le distanze all’86’ con la rete di Redondo senza trovare il gol del pareggio e cedendo con lo score di 2-1 in questo primo turno della fase campionato di Champions.