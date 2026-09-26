Calcio femminile, Italia quarta ai Mondiali U20. Il bronzo sfuma ai rigori

L’Italia ha chiuso al quarto posto i Mondiali U20 di calcio femminile: dopo aver perso la semifinale contro la Spagna, le azzurre hanno ceduto al cospetto della Colombia nell’atto conclusivo che metteva in palio la medaglia di bronzo e il gradino più basso del podio. La nostra Nazionale ha pareggiato per 1-1 con le sudamericane al termine dei 90 minuti regolamentari, passando in vantaggio con la rete di Pellegrino al 43′ e venendo raggiunte dalla stoccata di Cabezas al 61′.

I supplementari non hanno offerto particolari emozioni e così tutto si è deciso ai calci di rigore: Viafara sbaglia e l’Italia riesce a portarsi in vantaggio per 3-2 con le firme di Langella, Fadda e Ventriglia; Arboleda sbaglia e Bressan ha l’occasione per chiudere, ma viene ipnotizzata; Cortes firma il 3-3, Gallo ha un’altra chance e non la concretizza; Martinez porta in vantaggio le colombiane, Venturelli infila il terzo errore di fila per le azzurre e si resta giù dal podio al termine di un’ottima rassegna iridata di categoria.