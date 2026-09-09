Calcio femminile, Italia a punteggio pieno dopo due giornate e promossa agli ottavi del Mondiale U20!

Dopo aver sconfitto all’esordio gli Stati Uniti da sfavorite per 2-1, l’Italia non delude e batte 3-0 la Nuova Zelanda nella seconda giornata della fase a gironi dei Campionati Mondiali Under 20 di calcio femminile 2026 in Polonia. Le azzurrine restano dunque a punteggio pieno dopo due partite e si qualificano ufficialmente per il tabellone a eliminazione diretta della rassegna iridata giovanile.

La selezione tricolore chiuderà infatti nella peggiore delle ipotesi come una delle quattro migliori terze (su sei raggruppamenti) e potrà giocarsi il primo posto del gruppo D il 12 settembre nello scontro diretto con il Giappone. Il grande obiettivo della vigilia intanto è già stato centrato, ma adesso la squadra allenata dal CT Nicola Matteucci non vuole fermarsi e spera di andare il più avanti possibile nel torneo.

A Lodz l’Italia ha fatto forse più fatica del previsto contro le neozelandesi (che avevano comunque ben figurato al debutto perdendo di misura con le giapponesi), sbloccando la sfida solo al 78′ per poi dilagare nel finale con la doppietta di Ventriglia ed il gol conclusivo di Appiah, entrambe subentrate dalla panchina nel corso della ripresa.

“Sappiamo che non esistono partite facili in una competizione di questo genere. Il fatto di poter contare su tutte le calciatrici è un grande merito delle ragazze. Essere qui è un’enorme soddisfazione: metteremo sempre in campo tutto il nostro potenziale. Vogliamo continuare a dimostrare che ci siamo, che desideriamo andare avanti nella competizione“, il commento del tecnico Nicola Matteucci al sito federale.