Calcio
Calcio femminile: Inter e Roma rispondono alla Juve nella domenica di Serie A
L’Inter risponde alla Juventus in occasione del big match valido per la Serie A 2026-2027 di calcio femminile. La squadra nerazzurra ha infatti battuto per 2-0 la Fiorentina, raggiungendo così la Vecchia Signora che, ieri, si è imposta per 3-1 contro un’altra formazione ostica, overo il Napoli di Alessandro Spugna.
Ma andiamo con ordine. Dopo un primo tempo a reti inviolate, la compagine lombarda si sblocca al minuto 72′ per merito di Magull, abile ad attivare il killer istinct piazzando un destro imparabile su una respinta corta della difesa che non lascia scampo a Fiskerstrand. Poi, in pieno recupero, ci sarà spazio anche per il raddoppio, maturato grazie ad una pennellata chirurgica che trova la spizzata di testa da parte di Raphino.
Non sbaglia neanche la Roma, corsara a domicilio del Sassuolo in un match contraddistinto dalla sbavatura in fase difensiva da parte di Caiazzo, colpevole di realizzare un retropassaggio troppo corto che diventa un assit al bacio per bomber Piemonte che, a tu per tu con Bez, d’interno sinistro piazza lo 0-1 a matrice capitolina. Poi, in apertura della seconda frazione, le neroverdi siglano il pari con un eurogoal da parte di Guerzoni, a segno al 50′ direttamente dalla bandierina.
La gioia delle emiliane dura però pochissimo, perchè dopo quattro giri di orologio Manuela Giugliano sale in cattedra e riporta in avanti le Campionesse d’Italia. L’azzurra si prende poi la squadra sulle spalle, firmando la rete della sicurezza nell’extra time, girando al di là della linea una razzista bassa di Thogersen.
Da segnalare infine il successo in esterna del Como Women, passato sul campo umbro della Ternana per 1-2. Le lariane hanno trovato in vantaggio all’ottavo minuto di orologio con l’autorete di Martins, salvo poi subire il cameback delle rivali al 32’, momento della rete di Hornemann. Poi, nella ripresa, la squadra del lago ha messo la quinta siglando la rete del definitivo 1-2 con Nielsen, servita da Nesbeth. Di seguito tutti i risultati di oggi.
SERIE A CALCIO FEMMINILE 2026-2027: RISULTATI DI DOMENICA 27 SETTEMBRE (PRIMA GIORNATA)
Ternana-Como Women 1-2
Inter-Fiorentina 2-0
Sassuolo-Rom 1-3