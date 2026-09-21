Calcio femminile, inizia la fase a girone unico della Champions League: per la prima volta tre club italiani al via

Tre squadre italiane, due serate e un appuntamento che segna una pagina nuova per il calcio femminile italiano. La Champions League di calcio femminile apre ufficialmente la sua fase campionato e, per la prima volta, Roma, Juventus e Inter si presentano insieme al via della massima competizione europea.

Si parte martedì 22 settembre con due debutti casalinghi: alle 18.45 l’Inter riceve l’Häcken al Brianteo di Monza, mentre alle 21 la Juventus ospita il Benfica all’Allianz Stadium. Mercoledì 23 sarà invece il turno della Roma, impegnata alle 18.45 sul campo dell’OH Leuven.

Per tutte e tre, l’esordio arriva dopo un’estate europea molto diversa. L’Inter ha dovuto superare i preliminari e lo ha fatto eliminando il Wolfsburg, due volte campione d’Europa, al termine di una sfida ribaltata dalle nerazzurre e decisa ai rigori. La Juve ha superato il St. Pölten, mentre la Roma, grazie alla conquista dello scudetto, ha ottenuto direttamente l’accesso alla fase campionato.

L’Inter di David Sassarini arriva al debutto europeo con l’entusiasmo di chi ha appena scritto una delle pagine più importanti della propria storia internazionale. Il successo sul Wolfsburg ha spalancato alle nerazzurre le porte della fase campionato, ma il sorteggio ha immediatamente riproposto un’avversaria ben conosciuta.

L’Häcken, infatti, aveva eliminato l’Inter nella scorsa stagione agli ottavi della Women’s Europa Cup, prima di conquistare il trofeo. A pochi mesi di distanza, le due squadre tornano quindi ad affrontarsi, questa volta sul palcoscenico della Champions League.

Poche ore dopo, alle 21, l’Allianz Stadium accenderà i riflettori sulla Juventus. Anche per le bianconere l’avversario non è una novità: il primo appuntamento della nuova League Phase ripropone infatti il confronto con il Benfica, già affrontato alla prima giornata della scorsa edizione.

Un anno fa, sempre a Torino, la Juventus si impose 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Cecilia Salvai. Ora la sfida si rinnova, con la squadra bianconera che arriva all’appuntamento dopo aver superato il St. Pölten nei preliminari.

Per la Vecchia Signora sarà una serata particolare anche per la cornice: l’esordio europeo nella nuova stagione andrà infatti in scena all’Allianz Stadium, uno dei palcoscenici più importanti del calcio italiano.

La Roma sarà invece l’ultima italiana a scendere in campo. Mercoledì 23 settembre, alle 18.45, le giallorosse affronteranno l’OH Leuven al King Power at Den Dreef Stadion.

La compagine giallorossa si presenta profondamente rinnovata nel percorso europeo: le campionesse d’Italia hanno conquistato l’accesso diretto alla fase campionato e iniziano la loro avventura sotto la guida di Gianpiero Piovani.

Anche per le giallorosse, però, l’avversaria evoca un ricordo recente. Roma e Leuven si erano già affrontate nella passata edizione della competizione, proprio in Belgio, chiudendo la partita sull’1-1.

Questa volta la sfida apre un percorso che metterà subito la formazione capitolina di fronte a impegni di grande spessore. Dopo il Leuven arriveranno infatti Barcellona e Chelsea, due delle squadre più prestigiose del panorama europeo.