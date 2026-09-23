Calcio femminile, il CT dell’Italia U20: “È giusto che le ragazze siano dispiaciute, ma adesso abbiamo un nuovo obiettivo”

Dopo aver eliminato Cina e Corea del Sud tra ottavi e quarti di finale, l’Italia non riesce nell’impresa (quasi) impossibile e viene sconfitta per 2-0 dalla Spagna nella prima semifinale dei Campionati Mondiali Under 20 di calcio femminile 2026 in Polonia. Le azzurrine, autrici in ogni caso di un percorso eccezionale, potranno riscattarsi sabato 26 settembre tornando in campo a Lodz nella finale per il bronzo contro una tra Colombia e Corea del Nord.

L’allenatore italiano Nicola Matteucci ha commentato così la partita odierna, mettendo subito nel mirino il prossimo impegno: “Giocarsi una semifinale mondiale era un sogno alla vigilia della competizione. È giusto che le ragazze non si pongano limiti e che siano dispiaciute per una mancata vittoria. Ma questa delusione che ci può essere deve durare pochissimo, perché il nostro obiettivo a questo punto è la finale per il terzo posto: abbiamo ancora un’opportunità per dimostrare il nostro valore“.

L’obiettivo di questo gruppo diventa quello di salire sul podio del torneo, eguagliando il miglior risultato di sempre per una selezione azzurra femminile in un qualsiasi Mondiale di calcio (il 3° posto al Mondiale Under 17 del 2014). “Dispiace essere arrivate a un passo dalla finale, ci credevamo. Ma oggi sono state più brave loro. Abbiamo però un’altra partita da giocare e ce la metteremo tutta per portare a casa una medaglia: siamo arrivati fino a qui e non molleremo di certo proprio adesso“, le parole della capitana Azzurra Gallo.