Calcio femminile, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: un posto in più per l’Europa rispetto a Parigi

Il percorso delle qualificazioni del calcio femminile ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 è iniziato da oltre un anno: la più grande novità rispetto a quanto visto a Parigi 2024 sta nel numero delle squadre, che salgono da 12 a 16, con ogni Paese qualificato che potrà portare 18 atlete negli Stati Uniti.

Sono già tre le squadre ad aver staccato il pass olimpico: gli Stati Uniti sono qualificati in quanto Paese ospitante, mentre per la CONMEBOL, la federazione del continente sudamericano, è stata utilizzata la Coppa America Femminile del 2025, che ha qualificato le due finaliste, Brasile e Colombia.

Ad approfittare dell’aumento del numero delle squadre qualificate è il Nord America, con i pass a disposizione che passano da 2 a 3, così come possono gioire anche Asia ed Africa, dato che un posto verrà assegnato tramite uno spareggio tra due squadre di queste federazioni continentali.

Per quanto concerne l’Europa, invece, l’UEFA passa da 2 a 4 posti a disposizione, con la differenza rispetto a Parigi 2024 che riguarda la Francia, che rispetto all’ultima edizione dovrà guadagnarsi sul campo la qualificazione, mentre nell’ultima edizione aveva lo slot garantito come Paese ospitante (portando a 3 le europee presenti).

I 4 pass a disposizione dell’Europa verranno assegnati tramite la Nations League del 2027: staccheranno il pass per le Olimpiadi le quattro squadre che supereranno la fase a gironi della Lega A ed otterranno la qualificazione alla Final Four.