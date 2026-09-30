Calcio femminile: esame Austria Vienna per l’Inter in Champions. Impegno da non sottovalutare

Obiettivo: continuare a spingere. Domani, giovedì 1 ottobre, l’Inter affronterà l’Austria Wien in occasione della seconda giornata valida per il girone unico della Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Dopo il successo di matrice storica contro l’Hacken nella sfida inaugurale, le nerazzurre andranno a caccia della vittoria in terra austriaca in vista di un confronto che si preannuncia ostico.

La formazione di casa è pronta ad incendiare il Franz-Horr Stadion di Vienna alla ricerca dei primi tre punti del Torneo. La partita d’apertura è stata infatti oltremodo complessa, complice un vìs-a-vìs contro la corazzata Chelsea, in grado di passare tra le mura amiche di misura, con il risultato di 1-0 con la rete segnata al minuto numero 11 da Kaptein.

Ma le austriache non sono state certamente a guardare, accumulando quindici tiri totali e procurandosi ben nove calci d’angolo, sintomo di una partita giocata a viso aperto. In tal senso, l’Inter dovrà dimostrarsi squadra matura e pronta, e sorapratutto non dovrà accontentarsi.

L’ambizione è chiaramente quella di dare continuità alla striscia di risultati utili tra competizione europea e Campionato prima di imbattersi in due avversarie proibitive: ricordiamo che il 28 ottobre è pianificato il match contro il Lione, mentre per il 10 novembre sarà la volta del Manchester City. Occorre dunque prendere più punti possibili per poter gestire i prossimi impegni.