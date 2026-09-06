Calcio femminile, definite le semifinaliste della Serie A Women’s Cup: Juventus, Inter e Roma rispondono presente

La terza e ultima giornata della fase a gironi della Serie A Women’s Cup 2026/27 ha completato il quadro delle semifinaliste. Dopo il Sassuolo, prima squadra a conquistare l’accesso al turno successivo, hanno centrato il pass anche Juventus, Inter e Roma.

Le due semifinali si giocheranno nel weekend del 12 e 13 settembre, con gli accoppiamenti che saranno stabiliti dal sorteggio in programma lunedì 7 settembre alle 12.30. La finale è invece fissata per il 19 settembre allo stadio “Torquato Bresciani” di Viareggio.

La Juventus ha chiuso il proprio girone a punteggio pieno superando 1-0 il Milan allo stadio “Pozzo”. Le rossonere hanno messo in difficoltà le bianconere soprattutto nel primo tempo, quando Rusek e Rosucci sono state decisive nel neutralizzare le iniziative di Kyvag e Stokic. Nella ripresa la partita si è sviluppata all’insegna dell’equilibrio, fino al momento decisivo al 78’: le neoentrate Noordman e Capeta hanno confezionato l’azione che ha portato al gol della portoghese. Per Capeta si tratta dell’ottava rete realizzata dall’inizio del 2026 considerando tutte le competizioni, un dato che la conferma come miglior marcatrice della Juventus nel periodo. Il successo vale alle bianconere il primo posto nel Gruppo C e, per il secondo anno consecutivo, l’accesso alle semifinali.

Sempre nel Gruppo C è arrivata la prima vittoria nella competizione del Como Women, capace di imporsi 2-1 in rimonta nel derby contro il Como 1907. Le ospiti hanno sbloccato il risultato al 15’ con Wullaert, a segno per la seconda partita consecutiva, ma la sfida ha preso una piega diversa dopo l’espulsione di Gilardi al 29’. Nonostante l’inferiorità numerica, il Como Women ha reagito trovando il pareggio grazie all’autorete di Olofsson e completando poi la rimonta nella ripresa con Vigilucci. La squadra di Tramezzani ha così chiuso il girone a quota quattro punti, agganciando il Milan, mentre il Como 1907 è rimasto a zero punti, insieme a Parma e Ternana Women.

Nel Gruppo A, invece, l’Inter ha confermato il primo posto grazie al successo per 3-1 sulla Lazio. Le nerazzurre hanno completato un percorso perfetto, conquistando nove punti sui nove disponibili e aggiungendosi a Juventus e Sassuolo tra le squadre capaci di chiudere la fase a gironi a punteggio pieno. All’Arena Civica sono state però le biancocelesti a passare per prime in vantaggio, con Monnecchi che ha trovato la rete con una splendida conclusione dalla distanza, scavalcando Runarsdottir. L’Inter ha poi reagito e ribaltato il risultato, assicurandosi vittoria e primato nel girone e, soprattutto, il posto tra le quattro squadre ancora in corsa per il trofeo.