Calcio femminile, comincia la Serie A 2026-2027: sfide insidiose per le big, curiosità per il debutto del Como 1907

Finalmente si comincia. Tra poco più di ventiquattro ore si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027 di calcio femminile. Domani, sabato 26 settembre, partirà infatti la prima giornata del massimo Campionato Italiano, contrassegnato da tanti cambi in panchina per quanto riguarda le squadre più blasonate.

Come sappiamo infatti le Campionesse d’Italia della Roma sono seguite da Gianpiero Piovani, mentre l’Inter è sotto la guida di David Sassarini e la Juventus sotto Isaac Guerrero. Abbiamo già avuto modo di assistere alle prime indicazione dei tecnici in occasione della Serie A Women’s Cup 2026, torneo pre stagionale vinto per la seconda volta consecutiva dalla Vecchia Signora, abile a battere le giallorosse ai rigori dopo una rimonta all’ultimo secondo.

Ma cosa succederà in questo primo turno? A rompere il ghiaccio saranno proprio le bianconere, chiamate ad una sfida di non poco conto contro il Napoli, da quest’anno allenato da Alessandro Spugna (ex allenatore della Roma). Il calcio d’inizio è fissato per 12:30 di sabato 26. Poi, alle 15:00, sarà la volta della Lazio, pronta a lanciare il guanto di sfida al Parma. Alle 18:00 assisteremo invece al debutto della neopromossa Como 1907, alle prese con una partita non semplice contro il Milan, formazione intenzionata a salire di livello in quest’annata sportiva.

Domenica alle 12:30, l’altra squadra di Como Women, quella con più anni nella massima serie, farà visita alla Ternana in un vìs-a-vìs che può nascondere insidie. Occhio poi alle altre due dispute, considerando il confronto di cartellone tra l’Inter e la Fiorentina (13:00) e quella tra il Sassuolo e la Roma (15:00). Di seguito il programma.

PROGRAMMA SERIE A CALCIO FEMMINILE 2026/2027: PRIMA GIORNATA

Sabato 26 settembre

12:30 — Juventus-Napoli Women

15:00 — Lazio-Parma

18:00 — Como 1907-Milan

Domenica 27 settembre