Calcio femminile, come sono cambiate le squadre di Serie A con i colpi del mercato estivo

Il conto alla rovescia sta per terminare. Il campionato di calcio femminile di Serie A 2026-2027 inizierà ufficialmente nel weekend del 26-27 settembre 2026 e si concluderà il 15-16 maggio 2027. Una stagione importante per capire se il livello della realtà nazionale salirà ulteriormente di livello.

In questo contesto, a fare da antipasto, è stata la seconda edizione della Serie A Women’s Cup, una manifestazione calcistica riservata alle squadre partecipante al campionato femminile di Serie A. Il torneo ha confermato i valori che erano già emersi nella passata stagione.

Il confronto conclusivo tra Juventus e Roma ha rafforzato questo concetto. Allo Stadio dei Pini di Viareggio sono state le bianconere a imporsi ai calci di rigore contro le campionesse d’Italia in carica, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2. Questi due club saranno tra gli osservati speciali, avendo effettuato anche una campagna di rafforzamento notevole in vista degli impegni in Champions League. Lo stesso discorso lo si può fare anche per l’Inter.

Di seguito viene analizzato nel dettaglio come sono cambiate le squadre del campionato italiano, differenziando tra acquisti e cessioni:

TABELLONE CALCIOMERCATO FEMMINILE SERIE A 2026-2027

COMO 1907

ACQUISTI: Emilie Haavi (a, Roma), Aurora De Rita (d, Sassuolo svinc.), Sofie Svava (d, Lione), Meda Šeškutė (p, Vicenza), Carmen Menayo (d, Atlético Madrid), Riola Xhemaili (c, PSV Eindhoven), Agnese Bonfantini (a, Fiorentina), Margot Shore (p, Ol. Marsiglia), Eseosa Aigbogun (d, Strasburgo), Freja Siri (c, Madrid CFF), Francesca Durante (p, Inter), Tessa Wullaert (a, Inter), Martyna Wiankowska, (d, Colonia), Emma Mustafic (p, Res Donna Roma)

CESSIONI: Meda Šeškutė (p, Cesena), Fabiana Fierro (p, Parma fine prestito), Elena Nichele (c, Genoa), Martina Gelmetti (a, Ternana Women), Claudia Zorzetto (a, svinc.), Kristin Carrer (c, svinc.), Ludovica Falloni (d, Vicenza), Federica Rizza (d, Bologna), Giulia Trevisan (d, Sassuolo), Angelica Franco (a, Brescia)

COMO WOMEN

ACQUISTI: Linnéa Borbye (d, Brøndby IF), Léna Hubaut (d, Zulte Waregem), Marta Zamboni (c, Cesena), Valery Vigilucci (c, Genoa), Flaminia Simonetti (c, Lazio), Agnete Kristine Nielsen (a, Brøndby IF), Leilanni Iris Nicole Nesbeth (c, Chicago Stars), Ginevra Moretti (a, Juventus), Laura Mas I Serra (c, Fresno State Women’s Soccer), Selena Delia Babb (p, Milan)

CESSIONI: Rizzon Giulia (d, Genoa prest.), Petzelberger Ramona (c, svinc.), Capelletti Alessia (p, Juventus fine prest.), Pavan Matilde (d, Juventus fine prest.), Sagen Tuva Olaussen (svinc.), Vaitukaityte Liucija (c, Nantes svinc.), Viktoria Pinther (a, Parma fine prest.), Miriam Picchi (c, Genoa prest.), Mathilde Kruse Madsen (a, rescissione), Ambra Liva (d, Venezia), Celeste Marchiori (d, Real Meda), Tuva Sagen (d, Ørn Horten)

FIORENTINA

ACQUISTI: Carolina Costa Malheiro Dias Correia (d, Torreense), Guro Bergsvand (d, Wolfsburg), Alba Cerrato (a, Siviglia), Giulia Baccaro (a, Primavera), Ivonne Chacón (a, Chicago Stars).

CESSIONI: Toniolo Martina (d, Ternana), Agnese Bonfantini (a, Como 1907), Margherita Monnecchi (c, Lazio), Martina Tosello (d, Cesena prest.), Viola Peri (d, Bologna), Filippa Curmark (c, Hammarby), Emma Tomassoni (d, Maceratese), Benedetta Bedini (c, Roma), Hlín Eiríksdóttir (a, Leicester City fine prestito), Miriam Longo (a), Sarah Wijnants (a, Anderlecht).

INTER

ACQUISTI: Le Bihan Clarisse (a, Lazio), Samantha Van Diemen (d, Roma), Camilla Forcinella (p, Genoa), Antionette Payne (c, Everton), Sheila García Gómez (c, Real Madrid), Brittany Raphino (a, Sporting Lisbona), Francesca Durante (p, Lazio fine prest.), Tessa Wullaert (a, Como 1907), Michela Cambiaghi (a, Juventus), Emma Kullberg (d, Juventus svinc.)

CESSIONI: Wullaert Tessa (a, svinc.), Serturini Annamaria (a, Juventus svinc.), Beatrix Fördös (d, Lazio), Henrietta Csiszár (c, Atlético Madrid), Nikée Van Dijk (a, RB Lipsia), Angela Passeri (d, Genoa prest.), Francesca Durante (p, Como 1907), Giulia Trevisan (d, Sassuolo), Caroline Pleidrup (d, Napoli prest.), Martina Romanelli (a, Napoli prest.), Naja Poje Mihelic (c, Napoli prest.), Paola Fadda (c, Sassuolo prest.), Beatrice Merlo (d, Parma), Katie Bowen (d, Fenerbahçe), Annamaria Serturini (a, Juventus), Nicole Compiani (d, Cesena prest.), Penelope Brevi (c, Pro Palazzolo prest.)

JUVENTUS

ACQUISTI: Wälti Lia (Brighton), Cascarino Estelle (West Ham), Pavan Matilde (d, Como fine prest.), Serturini Annamaria (a, Inter svinc.), Manuela Sciabica (c, Napoli Women), D’Auria (d, Lazio fine prestito), Kysha Sylla (d, Paris FC), Julia Bartel (c, Atlético Madrid), Lea Khelifi (c, Nantes), Emilie Mece (c, Olympique Lione), Danique Noordman (c, Ajax), Capelletti Alessia (p, Como Women fine prest.), Giorgia Berveglieri (a, Cuneo fine prest.), Alba Redondo (a, Real Madrid), Remina Chiba (a, Eintracht),Amaiur Sarriegi (a, Atlético Madrid), Manaka Hayashi (c, Chicago Stars FC), Ornella Graziani (a, PSG)

CESSIONI: Kullberg Emma (d, svinc.), Thomas Lindsey Kimberley (a, svinc.), Vangsgaard Amalie (a, Aston Villa), Gallina Arianna (c, Cesena prest.), Calligaris Viola (d, Atl Madrid) Lia Wälti (c, Brighton), Manuela Sciabica (c, Lazio prest.) Bertora (d, Arezzo), Cascarino (d, West Ham), Mathilde Harviken (d, Aston Villa), Martina Tosello (d, Fiorentina svinc.), Paulina Krumbiegel (c, Eintracht Francoforte), Capelletti Alessia (p, Genoa prest.), Azzurra Gallo (d, Tolosa prest. ), Sofia Bertucci (d, Frosinone prest.), Giorgia Berveglieri (a, Frosinone prest.), Greta Bellagente (a, Lumezzane prest.), Ally Perry (c, Lexington SC svinc.), Annalise Rasmussen (a, Tolosa prest.), Maria Giulia Avolio (p, Moncalieri Women), Giulia Garbin (c, Moncalieri Women), Ginevra Moretti (a, Como Women), Linsey Thomas (a, Rayadas), Dorotea Del Piero (prest. Moncalieri), Michela Cambiaghi (a, Inter), Emma Kullberg (d, Inter svinc.), Barbara Bonansea (c, San Diego Wave)

LAZIO WOMEN

ACQUISTI: Margaux Le Mouël (c, Marsiglia), Manuela Sciabica (c, Napoli prest.), Carlotta Masu (d, Parma), Carola Zannini (d, Cesena), Anna Longobardi (a, Milan prest.), Sara Cetinja (p, Zurigo fine prest.), Angel Mukasa (p, Galatasaray), Julia Roddar (c, London City Lionesses), Beatrix Fördös (d, Inter), Macarena Portales Lieto (a, Atlético Madrid), Margherita Monnecchi (c, Fiorentina), Leah Freeman (p, ), Andrea Holmstrøm (d, LSK Kvinner), Carla Camacho (a, prest. Athl. Madrid), Beatrix Fördős (c, Norimberga), Nina Soufiya Ngueleu (a, Montpellier)

CESSIONI: Le Bihan Clarisse (a, Inter), Piemonte Martina (Roma), Oliviero Elisabetta (d, Roma), Malgorzata Mesjasz (d, Górnik Łęczna), D’Auria (d, Juventus fine prest.), Francesca Durante (p, inter fine prest.), Baltrip-Reyes (d, Olympique Marsiglia), Flaminia Simonetti (c, Como), Nikola Karczewska (a, Amburgo), Martina Piemonte (a, Roma). Federica Cafferata (d, Genoa), Kertuu Karresmaa (p, Frosinone), Doris Bačić (p), Giulia Mancuso I (d, Bologna), Erin Cesarini (a, Fleury 91)

MILAN

ACQUISTI: Nevado Nerea Gomes (Atl. Madrid), Kanutte (a, Malmö), Sally Ann Rainey (ŽFK Stella Rossa)

CESSIONI: Fedele Noemi (p, Bologna), Babb Selena Delia (p, svinc.), Giuliani Laura (p, Stoccarda), Cernoia Valentina (c, svinc.), Donolato Valentina (d, Logroño United svinc.), Appiah Karen Amoakoah (a, Cesena prest.), Paola Zanini (a, Lumezzane), Anna Longobardi (a, Lazio prest.), Sofia Belloli (p, Arezzo), Valentina Cernoia (c, Genoa), Noemi Fedele (p, Bologna), Chantè Dompig (a svinc. Napoli), Selena Delia Babb (p, Como Women), Erin Cesarini (c, FC Fleury 91 prest.), Kayleigh van Dooren (c, Roma), Sofia Zapelli (c, Venezia)

NAPOLI

ACQUISTI: Sofia Manner (p, AFC Toronto), Caroline Pleidrup (d, Inter prest.), Mie Jung Carstensen (c, New York Athletic Club), Naja Poje Mihelic (c, Inter prest.), Martina Romanelli (a, Inter prest.), Chanté Dompig (a, Milan), Yen Massombo (a, Fenerbahçe), Elisha Mary Sulola (a, OFI Crete), Dieynaba Ndaw (d, Cacereño), Chidinma Nkeruka Okeke (d, Club América Femenil)

CESSIONI: Floe Nielsen Cecile (Wolsburg), Muth Natalie (c, svinc.), Sciabica Manuela (c, Lazio prest.), Thisgaard Freja (p, Fortuna Hjørring svinc.), Bianca Vergani (d, Ternana), Sarah Hornschuch (p, Hertha B.), Hanna Barker (c, svinc.), Davinia Vanmechelen (a, svinc.), Teresa Penzo (Arezzo), Fabiana Vischi (Trastevere Calcio prest.), Vittoria Musumeci (c, svinc.), Synne Kjølholdt (Viking FK Kvinner), Natalie Muth (c, Parma), Cecilie Fløe (a, Wolfsburg), Vittoria Musumeci (a, Parma), Davinia Vanmechelen (a, Standard Liegi)

PARMA

ACQUISTI: Fabiana Fierro (p, Como 1907 fine prest.), Sara Zappettini (d, Cesena fine prestito), Gina Chmielinski (c, RB Lipsia), Viktoria Pinther (a, Como fine prest.), Weronika Szymaszek (d, Pogoń Szczecin), Birta Georgsdóttir (a, Genoa), Erin Gianna Healy (a, Adelaide United FC), Julie Aune Jorde (c, Brøndbyernes IF Fodbold A/S), Beatrice Merlo (d, Inter), Signe Christensen (c, IF Kolding), Julie Jorde (c, Brøndby IF), Tegan Bowie (a, Hibernian), Cecilia Cavallin (a, Bologna), Iara Lobo (d, Barcellona prest.), Hannah Sharts (d, Lexington FC), Emina Ekić (a, Houston Dash), Vittoria Musumeci (a, Napoli), Carolina Bertora (d, Arezzo), Natalie Muth (c, Napoli), Ilaria D’Intino (c, Ascoli)

CESSIONI: Nina Kajzba (a, Zurigo), Carlotta Masu (d, Lazio), Zhanna Ferrario (c, Bologna), Marta Cardona (a, svinc.), Dana Leskinen (a, svinc.), Gaia Lonati (a, Lumezzane), Viktoria Pinther (a, Strasburgo), Veronica Benedetti (svinc.), Danielle Cox (d, Sassuolo), Isotta Cammi (c, Brescia), Wiktoria Skrzypczak (c), Zsanett Kaján (c, Fenerbahce), Marta Cardona (a, Saragozza CFF fine prest.), Alexandra Catherine Kerr (a, Porto), Giorgia Gradolone (p, Vicenza prest.), Francesca Fabiano (p, Sampdoria), Carolina Bertora (d, prest. Arezzo), Hawa Cissoko (d, Charlton Athletic), Annahita Zamanian (c, CD Tenerife), Ilaria D’Intino (c, prest. Casa Pia AC), Camilla Cini (d, prest. Brescia)

ROMA

ACQUISTI: Piemonte Martina (a, Lazio), Oliviero Elisabetta (d, Lazio), Pellegrino Cimò Giada (a, Ternana fine prest.), Maya Doms (c, Sassuolo), Sofia Jahnukainen (c, HJK di Helsinki), Ella Ottey (d, Wisconsin Badgers), Bianca Vergani (d, Napoli), Kayleigh van Dooren (c, Milan), Benedetta Bedini (c, Fiorentina)

CESSIONI: Brennskag-Dorsin Froya (d, Paris SG), Csiki Anna Júlia (d, Tottenham), Emilie Haavi (a, Como 1907), Evelyne Viens (a, Paris FC), Samantha Van Diemen (d, Inter), Sofia Testa (c, Ternana Women), Rosanna Ventriglia (a, Ternana Women), Giulia Mazzocchi (p, Cesena prest.), Shinji Kim (c, Dep. Alaves prest.), Giulia Dragoni (c, Barcellona fine prest.) Frøya Dorsin (d, Paris Saint-Germain), Oihane Valdezate (d, Chicago Stars), Alessia Cutino (c, Res Donna Roma), Martina Paniccia (d, Frosinone), Katrine Veje (d, Toluca), Rinsola Babajide (a, in uscita), Elena Pizzuti (d, Venezia), Maya Cherubini (c, Daytona State Falcons), Kim Shin-ji (c, Alavés), Giulia Galli (a, Barcellona)

SASSUOLO

ACQUISTI: Paola Fadda (c, inter prest.), Bea Sprung (c, FC Rosengård), Luca Papp (c, Wolfsburg), Danielle Cox (d, Parma), Laura Palakovics (d, Puskás Akadémia), Giulia Trevisan (d, Inter), Lia Lonni (p, Lumezzane fine prest.), Kinga Wyrwas (a, Śląsk Wrocław), Meret Günster (c, FC Norimberga), Suhee Kang (p, ŽFK Spartak)

CESSIONI: De Rita Aurora (d, Como 1907 svinc.), Durand Solene (d, Montpellier svinc.), Mel Filis (c, Wolverhampton), Elena Dhont (a, Werder Brema), Maja Hagemann (c, svinc.), Maya Doms (c, Roma), Manuela Perselli (c, Cesena prest.), Benedetta Brignoni (c, Cesena prest.), Kassandra Missipo (d, svinc.), Alice Rossi (d, Bologna), Alessia Guglielmini (a, Bologna), Alice Bertola (d, Moncalieri), Nicole Nardella (p, Cesena), Jessika Nash (d, Melbourne City), Daniela Sabatino (a, fine carriera), Erika Santoro (d, Cesena)

TERNANA

ACQUISTI: Hornemann Sofie Thrane (a, Brondby), Toniolo Martina (d, Fiorentina), Lina Yang (c, Galatasaray), Martina Gelmetti (a, Como 1907), Sofia Testa (c, Roma), Rosanna Ventriglia (a, Roma), Bianca Vergani (d, Napoli), Courtney Strode Liebermann (a, FK Austria Wien), Kelly Steen (p, HERA United Women)

CESSIONI: Di Giammarino Virginia (c, Res Roma svinc.), Pellegrino Cimò Giada (a, Roma fine prest.), Porcarelli Martina (a, Cesena svinc.), Vigliucci Chiara (c, Bologna), Chiara Ripamonti (d, svinc.)