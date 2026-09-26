Calcio femminile, buona la prima per la Juventus. Cade il Milan nel 1° turno di Serie A

Calato il sipario sul sabato del primo turno della Serie A di calcio femminile 2026-2027. Tre le partite in programma quest’oggi. Ad aprire le danze è stato il match della Juventus, che tra le mura amiche ha ospitato il Napoli.

La formazione di Isaac Guerrero si è imposta 3-1, facendo leva sulle proprie qualità offensive. La partita non era iniziata nel migliore dei modi per le bianconere, passate in svantaggio a causa della rete della svizzera Emilie Mece, che al 16′ ha portato in vantaggio le partenopee. Al 21′ la spagnola Alba Redondo ha ristabilito la parità.

Nella ripresa la Juve ha cambiato marcia: al 54′ è arrivato il raddoppio firmato dalla norvegese Emma Godø, mentre al 90′ la giapponese Remina Chiba ha siglato il tris, sfruttando al meglio l’assist di Martina Lenzini.

Termina invece a reti bianche il match delle 15:00 tra Lazio e Parma. Nell’incontro delle 18:00, poker del Como 1907 contro il Milan (4-1): a decidere la sfida sono state la doppietta della norvegese Haavi (13′ e 25′) e le reti di Wiankowska e Wullaert, arrivate al 90+1′ e al 90+3′. Al 69′ il gol della bandiera rossonera, firmato da Grimshaw, si è rivelato inutile ai fini del risultato.