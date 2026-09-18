Calcio, Diana Bianchedi accetta il ruolo di capodelegazione dell’Italia. Ma l’ANAC…

Diana Bianchedi è ufficialmente la nuova capodelegazione della Nazionale italiana di calcio: il suo nome nel nuovo ruolo appare anche nelle convocazioni odierne di Roberto Mancini, anche se la sua posizione resta sub judice in attesa del pronunciamento dell’ANAC.

Bianchedi, infatti, ricopre anche il ruolo di vicepresidente vicaria del CONI: è stato ufficialmente formalizzato il nuovo incarico in seno alla FIGC, dopo aver lasciato tutti gli incarichi ricoperti per la Fondazione Milano Cortina 2026, ma questo potrebbe non bastare.

Il CONI, pur non avendo rilevato incompatibilità tra questi due ruoli, ha chiesto il parere dell’ANAC: la proposta della Federcalcio è stata accettata da Bianchedi, che però rispetterà la decisione dell’ente preposto, che potrebbe arrivare in tempi stretti.

La stessa Bianchedi, infatti, annunciando il raduno della Nazionale martedì scorso, aveva rilevato come in una prima valutazione del CONI non fossero emerse violazioni dello Statuto o possibili incompatibilità. L’Autorità anticorruzione, però, potrebbe scombinare ancora le carte.