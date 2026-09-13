Calcio, Daniel Maldini coinvolto in un incidente stradale

Daniel Maldini, che ieri sera aveva segnato il rigore decisivo per la vittoria del Cagliari a Bergamo contro l’Atalanta nell’anticipo della Serie A di calcio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’alba a Milano, dove aveva trascorso la serata dopo il match.

Attorno alle ore 5.15 di questa mattina è accaduto l’incidente che ha coinvolto, oltre a Daniel Maldini, altri cinque giovani, tre ragazzi e due ragazze, tutti di età compresa tra i 19 ed i 22 anni: lo scontro tra le due auto è avvenuto in via Caracciolo, alla periferia nord di Milano.

Maldini è stato trasportato in codice azzurro al Fatebenefratelli per degli accertamenti, così come sono stati portati in ospedale altri quattro giovani coinvolti, mentre il quinto è stato medicato sul posto, dove sono confluite tre ambulanze ed un’automedica.

L’avvocato di Maldini, Danilo Buongiorno, ha precisato all’ANSA: “Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute. Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione, tantomeno grave“.