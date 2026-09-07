Calcio
Calcio, Cagliari e Lazio vittoriose nei posticipi della terza giornata di Serie A
Si completa questa sera la terza giornata della Serie A 2026-2027 di calcio: nei consueti posticipi del lunedì si registrano le vittorie del Cagliari, che regola il Lecce per 1-0, e della Lazio, che passa per 1-2 in casa dell’Udinese.
Il Cagliari piega il Lecce per 1-0 e sale a quota 6 in classifica, staccando i salentini, che restano fermi a quota 3. In Sardegna ai padroni di casa basta un gol al 29′: sul corner di Fazzini a scegliere bene il tempo per lo stacco è Maldini, che con un’incornata vincente sigla la rete decisiva.
La Lazio passa in casa dell’Udinese per 1-2: i biancocelesti volano in testa alla classifica a punteggio pieno, mentre i friulani restano a quota 4. Accade tutto nella ripresa: padroni di casa in vantaggio al 49′ con Karlstrom, ma la Lazio ribalta il match con le reti di Frattesi al 75′ e di Gudmundsson al minuto 88.
SERIE A CALCIO 2026-2027
Risultati 3a giornata
Venerdì 4 settembre
GENOA-COMO 1-4
Sabato 5 settembre
FIORENTINA-TORINO 1-2
INTER-NAPOLI 3-2
ROMA-ATALANTA 2-1
Domenica 6 settembre
FROSINONE-VENEZIA 3-2
PARMA-MONZA 1-1
BOLOGNA-SASSUOLO 2-2
JUVENTUS-MILAN 1-1
Lunedì 7 settembre
CAGLIARI-LECCE 1-0
UDINESE-LAZIO 1-2
Classifica dopo la 3a giornata
ROMA 9
INTER 9
LAZIO 9
COMO 7
MILAN 7
JUVENTUS 7
FROSINONE 6
ATALANTA 6
CAGLIARI 6
SASSUOLO 4
UDINESE 4
NAPOLI 3
TORINO 3
LECCE 3
PARMA 1
MONZA 1
BOLOGNA 1
VENEZIA 0
GENOA 0
FIORENTINA 0