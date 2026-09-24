Calcio
Calcio, buona la prima in Nations League per Norvegia e Portogallo. Germania raggiunta in extremis dall’Olanda
Si è aperta ufficialmente la quinta edizione della UEFA Nations League con lo svolgimento di otto partite valevoli per la prima giornata delle leghe A, B e D. Fari puntati in particolare sulle quattro sfide della massima divisione, in attesa del debutto della nuova Italia di Roberto Mancini che comincerà domani sera a Roma il suo percorso nel gruppo 1 contro il Belgio.
Buona la prima nella Lega A per la neopromossa Norvegia, che si impone all’Ullevaal Stadion di Oslo per 3-2 sulla Danimarca con una doppietta del solito Erling Haaland ed il gol iniziale di Bobb. Vanificata nelle battute conclusive la rimonta dei danesi, capaci di recuperare uno svantaggio di due reti con le firme di Damsgaard e Hojlund prima di subire il gol decisivo del centravanti del Manchester City.
Nel gruppo 4 vince anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, pur non andando oltre uno striminzito 1-0 (gol di Joao Felix nel primo tempo) sul Galles a Lisbona. Passando ai match inaugurali del girone 3, l’Olanda acciuffa in extremis il pareggio ad Amsterdam agganciando la Germania sull’1-1 al 92′ con Gakpo dopo la rete tedesca di Nmecha al 32′, mentre stupisce il successo esterno in rimonta della Grecia sul campo di Belgrado per 2-1 contro la Serbia grazie con gol decisivo di Douvikas al 95′.
Nella Lega B partono forte Austria e Kosovo, che battono in casa rispettivamente Israele 3-1 e l’Irlanda 1-0. Doppia affermazione in trasferta invece nella League D: Malta recupera uno svantaggio di un gol ad Andorra vincendo 2-1, mentre la Lituania si sblocca dopo una striscia negativa rifilando un 2-0 al Liechtenstein.