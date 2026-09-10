Calcio a 5: stabilite le sedi delle gare dell’Italia per il Main Round verso i Mondiali 2028

La nazionale italiana di calcio a 5 guarda verso il futuro, con l’obiettivo chiaro di tornare sul palcoscenico iridato, da cui manca da 10 anni. Gli azzurri vogliono assolutamente essere presenti ai Mondiali 2028 e per questo la Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato, oltre al rinnovo del ct Salvo Samperi, le sedi interne delle gare del Gruppo 10 del Main Round.

Per gli incontri con Georgia e Kosovo, sono state scelte Rende (in Calabria, località già svelata nelle scorse settimane) e Barletta (in Puglia, con annuncio arrivato poche ore fa).

La prima sfida si giocherà martedì 20 ottobre con i caucasici, mentre la seconda il 10 novembre contro i kosovari. Il target è chiaro: cercare di fare il maggior numero di punti possibili, fra match interni ed esterni, per assicurarsi il primo posto del mini-girone e accedere al decisivo Elite Round, che si giocherà fra settembre e dicembre 2027, per strappare il pass verso i Mondiali dell’anno successivo, con sede ancora da definirsi. Di seguito il quadro relativo al Girone 10 del Main Round.

FIFA FUTSAL WORLD CUP 2028

Il calendario del Gruppo 10 del Main Round

Mercoledì 14 ottobre, Georgia-Kosovo

Martedì 20 ottobre, Italia-Georgia | Rende

Venerdì 6 novembre, Kosovo-Italia

Martedì 10 novembre, Italia-Kosovo | Barletta

Mercoledì 24 febbraio, Kosovo-Georgia

Martedì 2 marzo, Georgia-Italia

Le date

Sorteggio spareggi Main Round: 5 marzo 2027

Spareggi Main Round: 12-21 aprile 2027

Sorteggio fase a gironi Elite Round: 20 maggio 2027

Fase a gironi Elite Round: 6-15 settembre 2027, 11-20 ottobre 2027, 13-22 dicembre 2027

Spareggi Elite Round: 20 gennaio 2028

Spareggi Elite Round: 10-19 aprile 2028