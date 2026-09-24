Calcio a 5: Serie A senza sosta, arriva la terza giornata

A pochi giorni dalla chiusura della seconda giornata della stagione regolare, la Serie A 2026-2027 di calcio a 5 è pronta a tornare in campo. Dopo i primi due turni Benevento, Sporting Sala Consilina, Meta Catania e L84 Torino guidano la classifica a quota 6 punti.

Il terzo round, a tal proposito, propone diversi incroci interessanti: il piatto forte sarà sicuramente Benevento-L84 Torino, duello fra i campani e i piemontesi che potrà già dire tanto sui due roster che viaggiano per ora a pieno regime.

Trasferta insidiosa per la Meta Catania, attesa da un Giovinazzo a caccia di punti e riscatto. Riflettori puntati anche su Sporting Sala Consilina-Petrarca, senza dimenticare Roma 1927-Sandro Abate.

A chiudere il Napoli-Capurso, con i partenopei favoriti anche per un attacco che fin qui ha segnato e incantato (10 gol in due giornate), Came Treviso-Feldi Eboli, entrambe con un ruolino di marcia fatto di una vittoria e una sconfitta, e Active Network-Fortitudo Pomezia; i viterbesi hanno perso le prime due gare, mentre la Fortitudo ha raccolto un solo punto.

La terza giornata potrebbe quindi iniziare a delineare i primi equilibri della stagione: quattro squadre sono ancora a punteggio pieno, ma almeno una delle capoclassifica perderà inevitabilmente terreno nello scontro diretto tra Benevento 5 e L84 Torino.