Calcio a 5: quattro squadre proseguono a punteggio pieno in Serie A. Roma a valanga

La seconda giornata della Serie A 2026-2027 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio fornendo i risultati di un turno infrasettimanale che ha offerto come sempre emozioni e gol a grappoli dai palazzetti delle squadre impegnate nel massimo campionato italiano.

La scudettata L84 Torino la spunta col brivido per 5-6 sul campo del Capurso: “Festival del gol” in Puglia, in una partita illuminata dalle doppiette di Taborda (per i padroni di casa), Salas e soprattutto Terry (per gli ospiti), con quest’ultimo a decidere il match a tre minuti dalla fine.

Più contenuta la vittoria della Meta Catania: 2-1 per i siciliani sull’Active Network, con zampata di Fits; mentre lo Sporting Sala Consilina e il Benevento dilagano in trasferta, rispettivamente contro Feldi Eboli e Petrarca, imponendosi 1-5 e 1-4.

Infine da registrare, vi sono: il largo 7-2 della Roma sul Giovinazzo, capitolini a referto con sette marcatori diversi, il 2-6 della Came Treviso nella tana della Sandro Abate, con Ferreira firmatario di due gol per i veneti, e il pirotecnico 4-4 tra Fortitudo Pomezia e Napoli Futsal.

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMI TURNI