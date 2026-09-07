Calcio a 5, le convocate dell’Italia per il raduno di Novarello: le prime scelte del ct Paniccia

Dopo l’annuncio della scorsa settimana, con l’arrivo del nuovo ct Alfredo Paniccia sulla panchina azzurra, la nazionale italiana femminile di calcio a 5 è pronta a orientarsi verso una nuova stagione di sfide e di obiettivi, che porta direttamente alla qualificazione per gli Europei 2027.

A tal proposito il neo responsabile tecnico ha convocato 20 giocatrici, per il raduno che si terrà da oggi sino al 10 settembre in quel di Novarello (Novara).

L’obiettivo è quello di conoscersi e iniziare a gettare le basi per il Main Round di qualificazione al torneo continentale, anche perché il tempo stringe. L’Italia infatti sarà in campo in Slovenia, già all’inizio del mese di ottobre: mercoledì 7 ottobre alle ore 19 contro le padrone di casa, giovedì 8 nel tostissimo faccia a faccia contro la Spagna (ore 16.30, contro le campionesse d’Europa in carica) e infine sabato 10 ottobre alle ore 16 contro la Francia.

Di seguito l’elenco complete delle convocate scelte da Alfredo Paniccia: nessun nuovo nome, se non il ritorno di Federica Belli, in un gruppo che comprende 3 portieri e 17 giocatrici di movimento. Presenti le leader Sestari, fra i pali, capitan Coppari, Renatinha e Boutimah: c’è anche Dal’Maz che dopo i Mondiali dell’anno scorso non era più tornata in azzurro.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Denise Carturan (Bitonto), Anthea Polloni (Women Roma), Ana Carolina Sestari (Città di Falconara);

Giocatrici di movimento: Renata Adamatti (CMB Futsal Team), Cecilia Barca (Lazio C5), Federica Belli (CMB Futsal Team), Sara Boutimah (CMB Futsal Team), Sara Conticelli (Lazio C5), Ludovica Coppari (TikiTaka Adriatica), Rafaela Dal’Maz (Estrela Revoltosa Verin), Rebecca De Siena (TikiTaka Adriatica), Erika Ferrara (Città di Falconara), Greta Ghilardi (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (TikiTaka Adriatica), Greta Maretti (Ceuta Feminino), Elisa Narcisi (Città di Falconara), Silvia Praticò (Città di Falconara), Gaby Vanelli (SL Benfica), Alice Virdis (Cagliari C5).



Staff – Commissario tecnico: Alfredo Paniccia; Capodelegazione: Stefano Castiglia; Coordinatore area tecnica: Antonio Scocca; Segretario: Aldo Blessich; Assistente allenatore: Giulia Lisi; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Match analyst: Riccardo Manno; Medico: Pierluigi Martinelli; Fisioterapista: Claudio Princiotta Spanò; Nutrizionista: Jacopo Tadini.