Calcio a 5, le convocate dell’Italia femminile per l’Elite Round verso gli Europei 2027: il ct Paniccia ne sceglie 18

Il primo passo del nuovo percorso della nazionale italiana femminile di calcio a 5 è stato ufficialmente compiuto. Il neo ct Alfredo Paniccia ha infatti reso note le convocate per l’Elite Round di qualificazione agli Europei 2027.

Un gruppo che si comporrà di 18 elementi: 3 portieri e 15 giocatrici di movimento. Dalle leader Sestari, Coppari, Renatinha e Boutimah sino all’arrivo di Brenda Bettioli, selezionata in sostituzione dell’indisponibile Alessia Grieco.

Le azzurre, ora in preparazione al CPO Giulio Onesti, si giocheranno il tutto per tutto fra il 7 e il 10 ottobre in Slovenia facendo parte del Gruppo 3: agli Europei si qualificano direttamente le prime di ogni singola pool, complessivamente sono 4, a cui aggiungere le 2 migliori seconde, mentre le 2 peggiori seconde affronteranno a novembre un turno di spareggio. A queste qualificate andrà poi aggiunta la Croazia, già qualificata in quanto nazione ospitante del torneo continentale.

Di seguito l’elenco completo delle convocate, la composizione di tutti i gruppi dell’Elite Round di qualificazione agli Europei 2027 e il calendario dell’Italia che a Lasko (in Slovenia), sarà impegnata contro le padrone di casa, la fortissima Spagna e la Francia:

Portieri: Denise Carturan (Bitonto), Anthea Polloni (Women Roma), Ana Sestari (Falconara);

Giocatrici di movimento: Renata Adamatti (CMB), Cecilia Barca (Lazio), Brenda Bettioli (TikiTaka Adriatica)*, Sara Boutimah (CMB), Sara Conticelli (Lazio), Ludovica Coppari (TikiTaka Adriatica), Rafaela Dal’Maz (Estrela Revoltosa Verin), Rebecca De Siena (TikiTaka Adriatica), Erika Ferrara (Falconara), Greta Ghilardi (Bitonto), Nicoletta Mansueto (TikiTaka Adriatica), Greta Maretti (Ceuta), Silvia Praticò (Falconara), Gaby Vanelli (SL Benfica), Alice Virdis (Cagliari).

**convocata in data 29/09 in sostituzione dell’indisponibile Alessia Grieco (Bitonto)

Staff – Tecnico: Alfredo Paniccia; Capodelegazione: Stefano Castiglia; Coordinatore area tecnica: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Giulia Lisi; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Match analyst: Riccardo Manno; Medici: Pierluigi Martinelli, Maria Beatrice Bocchi (fino al 04/10), Giuseppe Maccauro (dal 04/10); Fisioterapista: Daniela Grande; Nutrizionista: Jacopo Tadini.

WOMEN’S FUTSAL EURO

Gruppo 1: Cechia, Finlandia, Paesi Bassi, Portogallo

Gruppo 2: Bosnia ed Herzegovina, Ungheria, Slovacchia, Svezia

Gruppo 3: Spagna, Francia, Italia, Slovenia

Gruppo 4: Belgio, Norvegia, Polonia, Ucraina

Il programma gare del Gruppo 3

Prima giornata, mercoledì 7 ottobre

Spagna-Francia, ore 16.30

Italia-Slovenia, ore 19

Seconda giornata, giovedì 8 ottobre

Italia-Spagna, ore 16.30

Slovenia-Francia, ore 19

Terza giornata, sabato 10 ottobre

Francia-Italia, ore 15

Slovenia-Spagna, ore 17.30