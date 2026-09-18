Calcio a 5: la Serie A si apre con la vittoria della L84. Meta Catania e Napoli ok, super Benevento

La Serie A 2026-2027 di calcio a 5 si è ufficialmente aperta. In questo venerdì 18 settembre si è infatti disputata la prima giornata della regular season del massimo Campionato Italiano di futsal che ha dispensato gol, emozioni e risultati da mandare in archivio.

Partono con un ruggito i campioni d’Italia della L84 Torino: 3-1, in rimonta, contro la Roma 1927. Al vantaggio ospite di Fortino, arriva la risposta nella ripresa con Terry, Gilvan e Liberti.

Successi larghi da incamerare anche per la Meta Catania, 0-3 sul campo della Came Treviso (doppietta di Diaz per i siciliani), il Napoli, 6-1 al Petrarca (due reti a testa per Pauleta e Guilhermao), e la Feldi Eboli, anche in questo caso uno 0-3 (tabellino aperto da Echavarria), in casa dell’Active Network.

Infine il pareggio della neopromossa Giovinazzo, che costringe all’1-1 la Sandro Abate, e a proposito di nuove arrivate il 5-2 di forza del Benevento sul Capurso (tris per Volonnino in casa campana); senza dimenticare, in conclusione, il 3-1 dello Sporting Sala Consilina di Brunelli (due timbri per lui) sulla Fortitudo Pomezia.

Prossimo turno in agenda, martedì 22 settembre. Queste le partite in calendario: Meta Catania-Active Network e Capurso-L84 Torino, dalle ore 19.00, Feldi Eboli-Sporting Sala Consilina, Fortitudo Pomezia-Napoli, Roma-Giovinazzo, Sandro Abate-Came Treviso e Petrarca-Benevento, dalle ore 20.30.