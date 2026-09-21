Calcio a 5: la Serie A “bussa”, è già tempo della seconda giornata

Per la Serie A 2026-2027 di calcio a 5 non è tempo di riposo. Il massimo Campionato Italiano di futsal torna infatti subito in campo per la seconda giornata della regular season. Dopo il turno inaugurale, caratterizzato da sei vittorie e un pareggio, le squadre sono pronte a scendere nuovamente sul parquet per il primo turno infrasettimanale della stagione.

A guidare la classifica – forte della sua differenza reti – è il Napoli: i partenopei si sono resi autori del successo più largo della prima giornata con il 6-1 sul Petrarca. A punteggio pieno anche Benevento 5, Meta Catania, Feldi Eboli, L84 Torino e Sporting Sala Consilina; mentre Giovinazzo e Sandro Abate hanno archiviato il loro incrocio con un pareggio per 1-1.

Tra le sfide più interessanti spicca Feldi Eboli-Sporting Sala Consilina, derby campano tra due formazioni che hanno iniziato bene il loro percorso. Il Napoli sarà invece impegnato sul campo della Fortitudo Pomezia, con i campioni d’Italia della L84 Torino che faranno visita al Capurso.

La Meta Catania, dopo il 3-0 ottenuto a Treviso contro la Came, ospiterà l’Active Network. A chiudere il programma, infine, saranno: Roma-Giovinazzo, Sandro Abate-Came Treviso e Petrarca-Benevento 5.

Un turno immediatamente interessante, dunque, con le squadre a punteggio pieno chiamate a confermare quanto mostrato allo start e diverse formazioni già in cerca di riscatto.