Calcio a 5: Italia, arriva il rinnovo del ct Salvo Samperi

Dopo l’annuncio di Alfredo Paniccia come ct alla guida della nazionale femminile di futsal, la Divisione Calcio a 5 procede con le sue comunicazioni: questa volta ad essere “interessata” è la nazionale maschile di futsal. E’ ufficiale infatti il rinnovo del commissario tecnico in carica: Salvo Samperi.

Il tecnico ha prolungato il suo accordo sino al 30 giugno 2029: una scelta con vista verso il processo di qualificazione e – ci si auspica – di partecipazione ai Mondiali 2028, con il Main Round che bussa alle porte degli azzurri, a partire dal 20 ottobre.

Samperi, in carica dal giugno 2024 (9° ct della storia dell’Italia del calcio a 5), ha ricevuto l’endorsement di Claudio Ranieri, presidente del Club Italia: “Il Club Italia è come una grande scuderia, all’interno della quale ci sono auto da corsa che vanno messe nelle migliori condizioni per poter competere e gareggiare al massimo livello. Il futsal è una di queste vetture e il lavoro che è stato impostato assieme alla Divisione Calcio a 5 va in questa direzione. Abbiamo scelto di proseguire un lavoro già avviato e che ha prodotto i primi risultati: rinnovo il mio in bocca al lupo a Samperi e a tutta la struttura che ha l’importante compito di riportare l’Italia a giocare il Mondiale. Un obiettivo da perseguire mettendo al centro del progetto e coinvolgendo maggiormente, rispetto al passato, calciatori di formazione italiana”.

Questo invece il punto di vista del presidente della Divisione Calcio a 5, Stefano Castiglia: “Samperi ha dimostrato, anche attraverso scelte coraggiose, di voler imprimere un deciso cambio di passo, sostenuto con convinzione dalla Divisione: costruire una Nazionale più giovane, valorizzando nuovi talenti e accompagnandoli in un percorso di crescita tecnica e sportiva, senza lasciarsi condizionare esclusivamente dal risultato immediato. In questa prospettiva, il rinnovo triennale rappresenta una scelta di grande responsabilità e, al tempo stesso, di grande fiducia. Offre al Ct l’orizzonte temporale necessario per consolidare il proprio progetto tecnico, lavorare sui giovani e costruire basi solide per il futuro della nazionale. Rivolgo al Ct Samperi e al suo staff, a nome mio e di tutta la Divisione, i migliori auguri di buon lavoro”.

Samperi, che ha già portato l’Italia ai quarti di finale agli Europei 2026 dello scorso febbraio, ora proverà quindi a riportare il movimento del Bel Paese ai Mondiali fra due anni, cosa che manca dal torneo iridato del 2016.