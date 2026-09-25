Calcio a 5: il terzo turno si apre con i successi di L84 e Meta Catania. Napoli a valanga

La terza giornata della Serie A 2026-2027 di calcio a 5 si è ufficialmente aperta con le prime quattro partite in agenda, in questo venerdì 25 settembre. Tantissimi gol e risultati che fanno capire quali squadre vogliono fare corsa di testa.

Rotondo 0-6 della Meta Catania sul campo del Giovinazzo: siciliani dominanti, trascinati dalla doppietta di Podda.

Vittoria in trasferta di carattere dei campioni d’Italia della L84 Torino, nella tana del Benevento: i piemontesi passano 2-4 andando in vantaggio in maniera netta, con due reti di Terry e una a testa per Liberti e De Oliveira, contenendo nel finale il ritorno dei campani.

Affermazione tiratissima per lo Sporting Sala Consilina sul Petrarca: un 3-2 pesantissimo tutto in rimonta, realizzato negli ultimi due minuti, dopo che i veneti si erano trovati in vantaggio 0-2. Poi i ruggiti di Bueno, ma soprattutto di Carlos, con zampata decisiva a 1o secondi dalla fine.

Infine il dilagante Napoli: 10-6 al Capurso. Sfida da “Festival del Gol”: primo tempo pazzesco che si chiude sul 6-6. Nella ripresa solo i partenopei a referto: Neves, Bocao (doppietta totale per lui), Turmena (tris), e infine Bortoletto.

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMI TURNI