Calcio a 5: il calendario dell’Italia per il Main Round di qualificazione ai Mondiali 2028

L’operazione Mondiali 2028 per l’Italia del futsal è – di fatto – già iniziata. La Divisione Calcio a 5 ha infatti reso noto il calendario del primo step per arrivare a staccare il pass per la competizione iridata: quello relativo al Main Round.

Un girone a 3 di cui fanno parte: Italia, Kosovo e Georgia. L’obiettivo è passare per primi, altrimenti cercare di essere fra le migliori 4 seconde dei 12 raggruppamenti previsti; in alternativa andare allo spareggio, sempre da seconda, con un’altra delle altre 8 “peggiori seconde”. Superato il Main Round poi si andrà all’Elite Round. Gli azzurri hanno un obiettivo: tornare a giocare quei Mondiali che mancano dal 2016.

Calendario

Il Main Round decollerà il prossimo 14 ottobre con la sfida fra Georgia e Kosovo, poi toccherà all’Italia scendere in campo: martedì 20 ottobre contro la Georgia al Palazzetto dello Sport di Rende (Cosenza); un ritorno in Calabria, in un impianto da oltre 2.000 spettatori, a 24 anni dall’ultima volta.

Successivamente gli uomini di Salvo Samperi saranno chiamati a sfidare il Kosovo, il 6 novembre in trasferta e il 10 novembre fra le mura amiche, con chiusura il 2 marzo in Georgia. Di seguito il calendario completo del Gruppo 10 del Main Roun di qualificazione ai Mondiali 2028 di calcio a 5.

FIFA FUTSAL WORLD CUP 2028

Il calendario del Gruppo 10 del Main Round

Mercoledì 14 ottobre, Georgia-Kosovo

Martedì 20 ottobre, Italia-Georgia, a Rende

Venerdì 6 novembre, Kosovo-Italia

Martedì 10 novembre, Italia-Kosovo (sede da definire)

Mercoledì 24 febbraio, Kosovo-Georgia

Martedì 2 marzo, Georgia-Italia (sede da definire)

Le date

Sorteggio spareggi Main Round: 5 marzo 2027

Spareggi Main Round: 12-21 aprile 2027

Sorteggio fase a gironi Elite Round: 20 maggio 2027

Fase a gironi Elite Round: 6-15 settembre 2027, 11-20 ottobre 2027, 13-22 dicembre 2027

Spareggi Elite Round: 20 gennaio 2028

Spareggi Elite Round: 10-19 aprile 2028