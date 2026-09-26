Calcio a 5, Eboli cede al Came Treviso. Pari per Active Network e Roma

Completata la terza giornata della Regular Season del campionato di calcio a 5 di Serie A 2026-2027. Tre gli incontri a completamento del turno, dopo i successi delle capolista a punteggio pieno L84 Torino, CMB Futsal Team e Sporting Sala Consilina e l’affermazione del Napoli.

Tris del Came Treviso contro la Feldi Eboli. Dominio della compagine veneta, vittoriosa grazie a una doppietta di Arlan (7′ e 19′) e al tris firmato da Gargantini al 37′. Un risultato che proietta i trevigiani a quota 6 punti, mentre Eboli rimane ferma a 3.

Sono poi arrivati due pareggi. L’Active Network non è riuscita a sfruttare appieno il fattore campo, fermata sull’1-1 dalla Fortitudo Pomezia: al gol di Chino al 31′ ha risposto Cutrupi al 39′.

Altro pari tra Roma e Sandro Abate. La compagine capitolina si è trovata a dover recuperare dal doppio svantaggio, firmato da De Luca al 13′ e da Ferreira al 25′. A rimettere le cose a posto ci hanno pensato Pina al 36′ e Sacon al 39′.