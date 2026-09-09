Cade Carlos Alcaraz e gli US Open avranno un nuovo campione per il diciottesimo anno consecutivo!

Carlos Alcaraz esce di scena nei quarti di finale dello US Open 2026 e, di conseguenza, il torneo di Flushing Meadows avrà un nuovo padrone domenica sera. Sarà Alexander Zverev in caso di successo contro Botic van de Zandchulp? Ben Shelton? Frances Tiafoe? Oppure il vincente del duello tra Karen Khachanov e Alexander Blockx?

Di sicuro, però, avremo un dato certo e sicuro: il campione in carica non difenderà il suo titolo. Un dato che inizia a farsi davvero notevole per l’ultimo Major della stagione. L’ultimo, infatti, in grado di confermare il titolo di 12 mesi prima è stato Roger Federer che, dal 2004 al 2008 ha inanellato il suo celebre filotto di cinque trionfi consecutivi nel torneo del Grande Slam newyorkese.

Da quel momento in avanti, udite udite, nessuno è stato in grado di replicare la vittoria dell’anno precedente. Qualcosa di davvero peculiare. Nel 2009 era arrivato il successo di Juan Martin Del Potro, proprio contro il fuoriclasse svizzero, quindi abbiamo assistito alle vittorie dei vari Rafa Nadal, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Marin Cilic, Andy Murray o Carlos Alcaraz. Ma, come detto, nessuno è stato capace di bissare il trionfo di 12 mesi prima.

Un dato che fa davvero scalpore dato che si protrae dal 2008, ovvero 19 edizioni or sono. Negli altri Major, invece, le conferme sono state molto più all’ordine del giorno. Negli Australian Open, per esempio, Jannik Sinner ha vinto nel 2024 e 2025, ma tra il 2019 e il 2021, per esempio, abbiamo assistito a 3 trionfi di fila di Novak Djokovic (come tra il 2011 e 2013 e 2015-2016). Al Roland Garros, per esempio, Carlos Alcaraz ha vinto nel 2024 e 2025, senza dimenticare le serie record di Rafa Nadal (2005-2008, 2010-2014 e 2017-2020). A Wimbledon, infine, siamo nel bel mezzo della doppietta di Jannik Sinner (2025-2026) che ha seguito quella di Carlos Alcaraz (2023-2024) e quella di Novak Djokovic (2018-2022). Prosegue, quindi, “L’anatema di Roger Federer” l’ultimo in grado di mantenere il regno a Flushing Meadows.