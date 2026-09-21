Bridgeman fa doppietta in stagione: suo il Biltmore Championship

Al Biltmore Championship Ashville trionfa Jacob Bridgeman dopo una lunghissima giornata di golf nella quale è riuscito a chiudere un -10 (per un totale sui 4 giorni di -26), score che lo ha portato a due colpi di distanza dall’inseguitore Ben James (che chiude anche lui in -10 la domenica ma “solamente a -24 il torneo). Per Bridgeman si tratta del secondo titolo in stagione dopo la vittoria a d inizio anno al The Genesis Invitational, primo trofeo vinto in assoluto su un tour maggiore dal 26enne della South Carolina. Il torneo, disputatosi sui fairway del The Cliffs at Walnut Cove in North Carolina. Metteva a disposizione un montepremi di 5 milioni di dollari di cui 900.000 di prima moneta allo statunitense.

In terza piazza un altro americano, Ricky Castillo (a -23) insieme al connazionale Neal Shipley mentre T5 per J.T. Poston e Jackson Koivun, fermi sul -21. Per trovare un non americano si deve scorrere fino alla T7, posizione alla quale incontriamo il cinese Zecheng Dou e l’irlandese Seamus Power, appaiati al giocatore a stelle strisce Johnny Keefer. Strappano una top 10 a -19 Marco Penge e altri 4 giocatori tra cui Haotong Li.

Il torneo si poteva considerare un vero e proprio banco di prova per quella che la settimana prossima sarà la Presidents Cup, torneo che si giocherà a Chicago, nell’Illinois, e che vedrà contrapposte una fazione statunitense e una internazionale comprendente tutto il mondo eccetto l’Europa.