Briatore furioso con Colapinto: “Valutaremo quali provvedimenti prendere”. Cosa può succedere in Alpine

Il Gran Premio dell’Azerbaijan potrebbe avere conseguenze ben più pesanti del semplice ritiro per Franco Colapinto. L’incidente provocato dal pilota argentino alla ripartenza dopo la Safety Car ha infatti trasformato una gara che sembrava poter regalare punti importanti ad Alpine in un episodio destinato a far discutere a lungo all’interno della squadra.

Tutto è accaduto in Curva 1. Colapinto è arrivato al punto di frenata completamente al limite, senza riuscire a rallentare a sufficienza la propria monoposto. La vettura numero 43 ha colpito Pierre Gasly, compagno di squadra, innescando una carambola che ha coinvolto anche la McLaren di Lando Norris. Il risultato è stato il ritiro immediato dei tre piloti e, soprattutto per Alpine, la perdita contemporanea di entrambe le vetture proprio nel momento in cui erano in lotta per la zona punti.

I commissari hanno attribuito a Colapinto la responsabilità dell’accaduto, infliggendogli una penalità di dieci secondi. Non avendo però completato la gara, la sanzione è stata successivamente convertita in una penalità di cinque posizioni sulla griglia del successivo appuntamento, secondo quanto previsto dalla normativa sportiva.

Il pilota sudamericano non ha cercato attenuanti e ha riconosciuto immediatamente la propria responsabilità. A rendere particolarmente delicata la situazione, però, sono state soprattutto le parole pronunciate da Flavio Briatore al termine della gara. Il manager italiano non si è limitato a manifestare il proprio disappunto per l’incidente, ma ha lasciato apertamente intendere che Alpine potrebbe valutare ulteriori conseguenze.

“Sono ovviamente estremamente deluso dall’esito della gara odierna, consapevole che abbiamo perso punti preziosi nella lotta per il campionato. Questo genere di incidenti non deve accadere, in particolare quando entrambe le vetture si trovano in zona punti“, ha dichiarato.

Briatore ha rivolto un pensiero diretto a Gasly, rimasto coinvolto senza avere responsabilità nella collisione, oltre a scusarsi con Norris e con la McLaren: “Mi dispiace molto per la squadra e per Pierre, che ha svolto un lavoro straordinario per tutto il fine settimana. Porgo le mie scuse anche a Lando e alla McLaren per aver rovinato la loro corsa“.

Il gestore del team anglo-francese ha riconosciuto l’assunzione di responsabilità da parte dell’argentino, ma ha contestualmente giudicato severamente la dinamica dell’incidente: “So che Franco si è assunto la piena responsabilità, come del resto doveva fare. Di fatto ha frenato decisamente troppo tardi considerando il contesto e la ripartenza dopo la Safety Car. È stata una manovra davvero pessima per un pilota della sua esperienza“.

A questo punto ci potrebbero essere possibili provvedimenti nei confronti del pilota: “Voglio prendermi del tempo per riflettere sull’accaduto e valutare quali provvedimenti prendere“, ha concluso Briatore.