Flavio Briatore: “Erano 16 anni che il team non conquistava una pole. Ora possiamo sognare”

La pole position di Pierre Gasly a Monza regala all’Alpine una delle sorprese più belle del weekend del GP d’Italia, 13° appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Il francese, alla sua prima pole in carriera, ha riportato il team in prima posizione dopo 16 anni, proprio sul circuito che nel 2020 gli aveva regalato la prima e unica vittoria nel Circus con l’AlphaTauri.

Un risultato arrivato dopo un momento delicato per la scuderia, segnato dalla decisione della FIA sul podio di Monaco, con il terzo posto di Gasly successivamente revocato. Flavio Briatore ha sottolineato la reazione della squadra: “Erano 16 anni che il team non aveva una pole, grande lavoro di tutti. Eravamo molto competitivi. Sapevo che potevamo fare la pole“.

Ora l’Alpine punta a trasformare la pole in un risultato importante in gara. “Se vuoi sognare la devi vincere, oppure finire tra i primi quattro che è alla nostra portata. Colapinto è settimo, abbiamo fatto un super lavoro“, ha dichiarato Briatore ai microfoni di Sky Sport.

Il manager italiano ha poi evidenziato il valore psicologico del risultato dopo le tensioni di ieri, legate alla decisione su Monaco: “Sono contento dopo ieri, non è stato bello. Bisogna sempre reagire. Quando uno ha un team che sta costruendo, è veramente una bella iniezione di fiducia, possiamo lavorare con più tranquillità“.

La pole di Gasly rappresenta così non solo un’impresa sportiva, ma anche una risposta dell’Alpine alle difficoltà delle ultime settimane. A Monza la squadra ha ritrovato competitività, fiducia e ambizione.