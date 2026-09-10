Brad Binder saluta la MotoGP e approda in Superbike: nuova avventura in BMW

Brad Binder saluta la MotoGP e si prepara a una nuova sfida nel Mondiale Superbike. A partire dal 2027, il pilota sudafricano vestirà i colori di BMW Motorrad Motorsport, entrando a far parte della squadra ufficiale ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team e salendo in sella alla BMW M 1000 RR.

L’ufficialità è arrivata direttamente da BMW Motorrad Motorsport e segna un passaggio importante nella carriera di Binder, destinato a chiudere al termine della stagione il lungo capitolo vissuto in MotoGP e, soprattutto, il rapporto con KTM. Il sudafricano approderà così nel campionato delle derivate di serie con l’obiettivo di mettersi nuovamente alla prova in una categoria e su una moto completamente diverse rispetto a quelle a cui è stato abituato negli ultimi anni.

Ad attenderlo nel box BMW ci sarà Miguel Oliveira, con il quale Binder ritroverà un compagno di squadra già conosciuto nel corso della propria carriera. I due hanno infatti condiviso il percorso in diverse categorie, dalla 125cc alla Moto2, fino ad arrivare alla MotoGP con il team ufficiale KTM. Un legame sportivo di lunga data che tornerà quindi a ricomporsi proprio in Superbike.

Il passaggio di Binder rientra anche nel progetto di definizione della line-up BMW per il 2027. Il sudafricano prenderà infatti il posto di Danilo Petrucci, destinato a lasciare la formazione ufficiale WorldSBK. Il rapporto tra il pilota italiano e BMW, tuttavia, potrebbe non interrompersi definitivamente: la Casa tedesca sta valutando infatti possibili nuove forme di collaborazione per il futuro.

Per Binder si apre dunque un capitolo completamente nuovo. Dopo anni ai vertici del Motomondiale, il sudafricano si prepara a confrontarsi con il mondo delle derivate di serie, affrontando una sfida che lo vedrà protagonista di un cambio di categoria, moto e ambiente. Dal 2027, il suo futuro parlerà tedesco e avrà come punto di riferimento la BMW M 1000 RR.