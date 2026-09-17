Boxe, Tommaso Sciacca supera il primo esame agli Europei. Rischio nell’ultimo round

Tommaso Sciacca ha incominciato con il piede giusto la propria avventura agli Europei 2026 di boxe, che si sono aperti nella giornata odierna alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). Il pugile italiano ha sconfitto lo svedese Nebil Ibrahim con verdetto unanime (5-0: 29-27, 28-28, 28-28, 29-27, 28-28) e si è così qualificato agli ottavi di finale della categoria fino a 55 kg, dove se la dovrà vedere contro il temibile padrone di casa Javier Ibanez Diaz, il quale ha goduto di un bye al primo turno.

Il 25enne siciliano, reduce dall’eliminazione subita ai quarti di finale dei Giochi del Mediterraneo per mano di Rafa Lozano, ha espresso il suo stile nelle prime due riprese: ha preso il controllo della situazione, ha portato una serie di colpi precisi e continui, non ha concesso spazio all’avversario e ha raccolto il parere favorevole di tutti i giudici. Con la vittoria in pugno, però, l’azzurro ha seriamente rischiato nell’ultimo round: ha subito l’incidere dello scandinavo, è stato colpito con insistenza e ha anche ricevuto un warning (punto di detrazione), che sarebbe potuto costare caro.

Tommaso Sciacca ha comunque conservato il vantaggio in due cartellini su tre e gli altri tre giudici lo hanno preferito sul 28-28, consegnandosi un successo comunque meritato sulla lunga distanza. Il nostro peso gallo proseguirà il proprio cammino, ma tra due giorni partirà con gli sfavori del pronostico contro Ibanez Diaz.