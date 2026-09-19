Boxe, Tommaso Sciacca saluta gli Europei al secondo turno

Si conclude al secondo turno, corrispondente agli ottavi di finale, il cammino di Tommaso Sciacca agli Europei 2026 di boxe in corso di svolgimento a Sofia, Bulgaria. Il portacolori dell’Italia nei 55 kg è stato eliminato da Javier Ibanez Diaz, nativo di Mantazas (Cuba) che però ora rappresenta proprio la Bulgaria, il quale conquista così l’accesso ai quarti di finale. Verdetto in questo caso unanime.

Prime fasi che vedono Sciacca cercare di entrare nella guardia di un Diaz particolarmente dedito a due cose: difesa e contrattacco con rapide combinazioni. Il più propositivo è comunque il portacolori della Bulgaria, che riesce a trovare anche più di una volta la capacità di concludere in particolare con il destro. Rimane comunque una prima ripresa incerta anche per i giudici: due sono a favore dell’italiano, tre a favore del bulgaro.

Per certi versi l’inizio della seconda ripresa ha un che di riedizione della prima, con Diaz che tende ad essere molto offensivo in più di un’occasione e non fa niente per nasconderlo. Resta attento Sciacca, che mai offre bersagli facili e talvolta si concede anche una proiezione più offensiva. Il problema è che i cinque giudici sono tutti per il bulgaro, il che di fatto consegna a lui i crismi di un potenziale successo.

Nonostante il verdetto sia ormai nelle sue mani, Diaz non smette di applicare il suo concetto pugilistico: è sempre teso verso l’attacco, mentre Sciacca in qualche modo continua ad aspettarlo per cercare un’eventuale apertura che poche volte gli si presenta davanti. Alla fine i cartellini danno due 30-27 e tre 29-28 a favore del rappresentante di casa.